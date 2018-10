Rems-Murr-Fußball Guaggenti wird Trainer in Breuningsweiler

Mit dem TSV Schwaikheim den Bezirkspokal gewonnen

Guaggenti war als Spieler selbst bis in die Regionalliga – bei der Spvgg 07 Ludwigsburg – am Ball und hat bei verschiedenen Stationen als Trainer große Erfolge erzielen können. Zuletzt gelang ihm dies mit dem TSV Schwaikheim, den er zum Bezirkspokalsieg und zum Aufstieg in die Landesliga führte und mit dem er dort auch zweimal den Klassenerhalt feierte. Mit dem SVB übernimmt der 50-Jährige eine schwierige Aufgabe. Der SVB steckt im Abstiegskampf und verlor zuletzt mit 0:10 in Ehingen .