Rems-Murr-Fußball Kuriose Panne: Bezirkspokal-Auslosung muss wiederholt werden

Kurioses Novum in der Geschichte des Bezirkspokals Rems/Murr: Am vergangenen Sonntag wurden in Rudersberg die ersten beiden Runden ausgelost (wir berichteten), doch die dabei gezogenen Paarungen sind nun hinfällig. Aufgrund technischer Probleme bei der Datenvermittlung fehlten drei Vereine im Lostopf.