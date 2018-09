Rems-Murr-Fußball Punktabzug für Reutlingen, Strafe auch für TSG Backnang

Das Sportgericht der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg hat entschieden, dass dem SSV Reutlingen wegen des sportwidrigen Betragens seiner Anhänger beim Auswärtsspiel gegen die TSG Backnang am 25. August drei Punkte abgezogen werden. Zudem muss er 1000 Euro Strafe zahlen. Die Punkte aber gehen nicht an die TSG, im Gegenteil: Wegen Vernachlässigung der Platzdisziplin werden auch die Backnanger zu einer Geldstrafe in Höhe von 200 Euro verurteilt.