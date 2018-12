Rems-Murr-Fußball Schiri bespuckt, Spielabbruch in Winnenden

Am letzten Spieltag des Jahres hat es in der Fußball-Kreisliga B I noch einen Spielabbruch gegeben. Die Partie FC Winnenden – SF Höfen-Baach wurde bereits nach 35 Minuten beendet, weil Winnender Spieler den Schiedsrichter bedrängt und sogar bespuckt haben.

Die Gäste aus Höfen führten seit der 32. Minute durch einen von Roberto Prioli verwandelten Foulelfmeter mit 1:0. Die Gastgeber allerdings waren mit dieser Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden. „Eine klare Schwalbe“, sagt Klaus Weißhäupl, Abteilungsleiter des FC. Der Schiri sei von Anfang an „unsympathisch“ aufgetreten und habe danach „wahllos Gelbe Karten verteilt“. Fünf waren es bis zur 35. Minute.