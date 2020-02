Rems-Murr-Fußball Schiris sollen härter durchgreifen: Zu viel Disziplin, zu wenig Emotionen?

Für Michael Keller, Obmann der Rems-Murr-Schiedsrichter, war es „überfällig, dass diese Regelverschärfung von der Bundesliga bis zur Kreisliga B so durchgezogen wird“. Den Verantwortlichen und Akteuren gibt er mit auf den Weg: „Bevor wir Schiedsrichter über Fingerspitzengefühl nachdenken müssen, sollten es die Trainer und Spieler machen.“

Die Trainer

Markus Reule, Trainer beim VfR Murrhardt, findet „die Regelverschärfungen nicht so schlecht, denn Diskussionen bringen in der Regel nichts“. Der 54-Jährige ergänzt aber auch: „Auch wir müssen dies akzeptieren und uns daran halten. Das trifft mich als impulsiven Trainer etwas härter.“ Petro Kelesidis vom Großen Alexander Backnang setzt auch bei der neuen Regelauslegung auf das Fingerspitzengefühl der Schiedsrichter. „Man muss natürlich respektvoll miteinander umgehen und nicht bei Kleinigkeiten überreagieren“, erklärt der 35-Jährige. Er schiebt allerdings auch nach: „Wenn jede Emotion verwahrt wird, dann macht es das Spiel kaputt. Wir werden nun dazu gedrängt, unsere Emotionen herunterzuschrauben.“

Ähnliche Befürchtungen hat Aleksandar Kalic vom Landesligisten TSV Schwaikheim. „Disziplin ist immer wichtig, aber Emotionen gehören auch zum Fußball“, sagt Kalic. Nach seiner Meinung müssen die Schiedsrichter nun noch mehr Fingerspitzengefühl zeigen, um emotionale Äußerungen der Spieler richtig einzuordnen. Außerdem habe er es in den Vorbereitungsspielen schon erlebt, dass der Referee zunächst eher großzügig geleitet hat, bei Problemen aber dann auf die neue, harte Linie übergegangen ist.

Die Spieler

Auch Maximilian Grau, Spieler beim SSV Steinach-Reichenbach, fürchtet, dass eine extreme Auslegung der Anweisungen dem Spiel schadet. Wird man gefoult, entwische einem aus der Emotion heraus schnell mal ein „Mensch, Schiri!“. Grau: „Wenn das mit Gelb geahndet wird, wäre das sehr hart.“ Und hätte wohl jede Menge Platzverweise zur Folge.

Baue sich ein Spieler jedoch wütend vor dem Schiedsrichter auf, sei die Gelbe Karte gerechtfertigt. Die Furcht, dass zu schnell und hart geurteilt wird, so Grau, teilen viele Spieler, die er kennt.

Kim Schmidt, Kapitän und Torjäger des Bezirksliga-Spitzenreiters SV Allmersbach, dagegen sagt: „Ich finde die Regelung gut, um die Schiedsrichter noch mehr zu respektieren. Schließlich ist Fußball unser Hobby und nicht der Beruf.“

Das Wochenende wird erstmals zeigen, wie Spieler, Trainer und Schiedsrichter mit den neuen Anweisungen umgehen. In den Testspielen zumindest, so Maximilian Grau, „hat das noch kein Schiri so umgesetzt“.