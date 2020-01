Rems-Murr-Fußball Sylaj-Brüder in Hößlinswart vereint

Fußball-Bezirksligist TSV Nellmersbach verliert „etwas überraschend“, wie es Abteilungsleiter Oliver Redelfs ausdrückt, Stürmer Fatmir Sylaj an den Ligakonkurrenten KTSV Hößlinswart. Dort spielt Sylaj künftig zusammen mit seinen Brüdern Kujtim und Faton. Schon zweimal kickten die drei gemeinsam in einem Team: 2012/13 bei ASGI Schorndorf, ebenfalls in der Bezirksliga, ein Jahr später bei Kosova Kernen (Kreisliga B).