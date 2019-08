Rems-Murr-Fußball TSV Schwaikheim mit drei Selimis gegen Pflugfelden

Das 1:7 vergessen machen

In den Köpfen aber sitzt die Pleite. Deshalb will Kalic am Freitagabend „ein Ausrufezeichen“ sehen. Gegner Pflugfelden (ein Punkt aus zwei Spielen) hält er für gefährlich in der Offensive, in der Abwehr aber anfällig. Im Vorjahr machte der TSV aus einem 1:3 noch ein 4:3. Kalic aber würde sich auch mit einem 1:0-Sieg begnügen. Immerhin gilt bisher noch: „Freitags haben wir immer gewonnen.“

Bleibt es dabei, können die Schwaikheimer bereits eine Woche später die Serie fortsetzen. Auch das Rems-Murr-Derby beim TSV Schornbach findet an einem Freitag statt.