Rems-Murr-Fußball VfL Winterbach hat Spina-Nachfolger gefunden

Falbo führte zuvor den TSV Schlechtbach in die Kreisliga A, war unter anderem Trainer in Miedelsbach, beim TV Weiler und bei der A-Jugend von Normannia Gmünd. Der Winterbacher besitzt die Elite-Jugend-Lizenz und ist seit über zehn Jahren auch Coach im DFB-Stützpunkt in Adelberg.