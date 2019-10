Rems-Murr-Fußball Warum der TV Weiler jetzt so stark ist

Das bedeute nun nicht etwa, zu mauern. „Aber wir müssen die richtige Balance finden.“ Das scheint gelungen zu sein, auch bei der zweiten Mannschaft. Die ist Dritter der Kreisliga B IV – mit 24:6 Toren.

Die defensivere Ausrichtung allerdings sei nicht der einzige Grund für das deutlich bessere Ergebnis bisher. „Ich habe in der letzten Saison weit über 30 Spieler eingesetzt“, sagt Sandmeyer. Jetzt fehlen ihm zwar die Langzeitverletzten Benjamin Kurz (Mittelfeld) und Pirmin Liepold, doch der Trainer hat bisher in allen Spielen eine fast identische Elf auflaufen lassen. In Stetten aber fehlte Innenverteidiger Philipp Riedlinger (auch einer, der die Rückrunde 18/19 gefehlt hat), schon ging’s schief: 0:2. Allerdings, sagt Sandmeyer, „haben wir Chancen genug gehabt“. Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen.

Auf Platz eins jedoch, so Sandmeyer, schiele der TVW ohnehin nicht. Ziel sei, zum einen weniger Gegentore zu bekommen und nicht, wie im Vorjahr, gegen Topmannschaften gut, gegen untere aber schlecht zu spielen. „Mal schauen, wohin uns das trägt.“

Noch eine Woche bis zum Spitzenspiel

Am Sonntag trägt’s die Weilermer zum TSV Schwaikheim II, Zweitplatzierter der vergangenen Saison. Sandmeyer erwartet „ein enges Spiel“. Eines, das er nicht verlieren will, denn nur eine Woche später steht ein noch interessanteres Duell an: Dann ist Tabellenführer TSV Schmiden in Weiler zu Gast und es geht womöglich um die Tabellenführung.