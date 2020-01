Rems-Murr-Fußball WFV-Pokal-Viertelfinale: Großaspach trifft auf den VfB II

Stuttgart.

Am Freitag wurde in Stuttgart das WFV-Pokal-Viertelfinale ausgelost. Die Kracher-Begegnung: Die SG Sonnenhof Großaspach (3. Liga) trifft auf die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart (Oberliga). Ausgetragen wird das Nachbarschaftsduell voraussichtlich am 8. April im Robert-Schlienz-Stadion. „Wir treten gegen den einzigen Drittligisten im Topf an. Das ist natürlich ein Pokal-Knüller“, sagte der Sportliche Leiter und aktuelle Interimstrainer des VfB Michael Gentner den Stuttgarter Nachrichten. Nach dem Abgang von Paco Vaz ( zum chinesischen Club Shandong Luneng) suchen die Stuttgarter weiter nach einem neuen Trainer für ihre Reservemannschaft. Zuletzt wurden mehrere Namen - u.a. Frank Fahrenhorst und Thomas Letsch - gehandelt. Spätestens bis zum Start ins Trainingslager am 1. Februar soll eine Lösung präsentiert werden.