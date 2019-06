Erfolg oder Misserfolg des TSV Heimerdingen spielt keine Rolle

Die spannende Relegation geht am kommenden Wochenende in die entscheidenden Spiele und womöglich, so wird spekuliert, haben die Begegnungen gar keine Bedeutung mehr, weil der mögliche Aufstieg des TSV Heimerdingen in die Verbandsliga alles zu Makulatur werden lässt. Dem aber ist nicht so. Heiner Baumeister vom WFV schreibt: „Bei einem Aufstieg des TSV Heimerdingen ändert sich für nachfolgenden Spielklassen nichts. Da Löchgau und Breuningsweiler in die Landesliga, Staffel 1, absteigen, kämen wir bei einem Aufstieg Heimerdingens von einem „Übersoll“ (17 anstatt 16 Vereine) wieder auf die Sollzahl 16. Das bedeutet, dass alle nachgelagerten Relegationsspiele sportlich relevant bleiben.“ Also nur der Sieger spielt in der höheren Liga.

Die Spiele am Wochenende

Die Paarungen am Sonntag, 23. Juni: Relegation zur Landesliga, 15 Uhr in Winnenden: TSV Nellmersbach – TSV Schornbach. Relegation zur Bezirksliga, 17 Uhr in Winterbach: TSV Schwaikheim II – SV Fellbach II. Relegation zur Kreisliga A I, 11 Uhr in Höfen-Baach: TSV Miedelsbach – TV Oeffingen II. Relegation zur Kreisliga A II, 14 Uhr in Rudersberg: Spvgg Unterrot – SV Steinbach II.