Rems-Murr-Fußball Zrinski Waiblingen: Ohne Niederlage zur Meisterschaft

Anfangs habe Zrinski auch noch je nach Gegner Spieler aus den beiden Kadern hin- und hergeschoben. Doch schließlich habe sich ein starker Kader herausgeschält, in dem unter anderem Nikica Seric (19 Treffer), Dariu Anusic („den Durchbruch geschafft“) oder Mateo Kolar eine wichtige Rolle gespielt haben. Genauso Rechtsaußen Mile Boto, mit 21 Treffern erfolgreichster Torschütze, und Bruno Tolic, als defensiver Mittelfeldspieler sehr treffsicher (elf Tore). Letztlich, sagt Vidackovic, der zusammen mit Frano Knezovic die zweite Mannschaft betreute, „sehen wir uns sowieso als eine Mannschaft“.

Immer überzeugt, das Spiel noch drehen zu können

Lediglich zwei Unentschieden leistete sich Zrinski: 1:1 gegen den SC Korb II und beim Tabellenzweien SV Remshalden II. Auch wenn die Mannschaft zurücklag, „waren wir immer überzeugt, dass wir das noch drehen können“. Und so standen die Kroaten schließlich bereits vorzeitig als Meister fest; in einer Liga, in der sich gleich vier Mannschaften während der Saison zurückgezogen haben. „Das hat uns nicht so gut gefallen.“

In der Kreisliga A will Zrinski Waiblingen „eine gute Rolle spielen“. Der Kader bleibe voraussichtlich zusammen, Neuzugänge stehen noch nicht endgültig fest. Nachholbedarf aber gebe es im Sturm und auf der linken Abwehrseite. Die wichtigste Frage jedoch ist geklärt: Trainer Marko Mutapcic macht weiter.

Infos zu Zrinski Waiblingen

Der Kultur- und Sportverein Zrinski Waiblingen wurde 1987 gegründet. Fußballerisch war er schnell erfolgreich, weil sich ihm gute Kicker, die wegen des Krieges aus Kroatien geflohen waren, anschlossen.

Zrinski schaffte es 1995 sogar für ein Jahr in die Landesliga. Im Tor stand damals Alen Krak, der später Nationaltorwart von Bosnien-Herzegowina war.

Bis 2009 gehörten die Waiblinger danach zum festen Inventar der Bezirksliga. Dann folgte der Abstieg in die Kreisliga A, 2001 ging es runter in die Kreisliga B.

Marko Mutapcic (53) spielte bei den Stuttgarter Kickers einst in der Zweiten Bundesliga und bei Schwarz-Weiß Bregenz in der ersten österreichischen Liga.