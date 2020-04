Rems-Murr Kämmerer warnt vor Haushaltssperren

Es war eine in jeder Hinsicht außergewöhnliche Sitzung der Kreisräte in der Schwabenlandhalle in Fellbach. Außergewöhnlich kurz, nämlich in weniger als einer Stunde wurden 14 Tagesordnungspunkt abgehakt. In außergewöhnlich kleiner Runde, es nahmen nämlich nur knapp der Hälfte der Kreisräte teil, um Abstand wahren zu können. Und außergewöhnlich harmonisch. Manche Kreisräte behielten ihr „Maultäschle“ die ganze Sitzung über auf.

„Wir befinden uns immer noch im Ausnahmezustand

Landrat Dr. Richard Sigel hatte die Kreisräte mit den Worten begrüßt: „Wir befinden uns immer noch im Ausnahmezustand aufgrund des Corona-Virus.“ Dass der Kreistag nur in halber Besetzung tagte – der Rest konnte sich die Sitzung im Videostream betrachten –, war für Sigel Ausdruck der „vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung in der Krise“. Notwendig geworden war die Notsitzung, weil Sigel vom Kreistag dringend einige Beschlüsse benötige, um die Arbeit der Verwaltung fortsetzen zu können. Zum Beispiel die Erhöhung des Kassenkredits der Rems-Murr-Kliniken von 35 auf 75 Millionen Euro, für die der Landkreis bürgt. Zum Beispiel die Entscheidung, dass das Klinikum Winnenden erweitert und das Schorndorfer Krankenhaus umgebaut werden kann. Oder zum Beispiel das Okay des Kreistages, die Jugendarbeit der Städte und Gemeinden mit einem neuen Schlüssel bezuschusst.