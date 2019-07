Rems-Murr-Kliniken Der Kampf gegen die Not in der Notaufnahme

Die Notaufnahmen der Krankenhäuser sind überlaufen. Nicht nur in Winnenden und Schorndorf, wo Patienten oft stundenlange Wartezeiten auf sich nehmen mussten, bevor sie einen Arzt sahen und versorgt wurden. Während 2015 rund 40 000 Patienten in den Notaufaufnahmen behandelt wurden, waren es 2018 bereits rund 50 200. Einer der Gründe dafür ist, dass immer mehr Patienten die komplizierten Strukturen des deutschen Gesundheitswesens nicht nachvollziehen können – oder wollen.

Die Notaufnahmen mit Millionenaufwand umgebaut

Das Klinikum in Winnenden und die Schorndorfer Klinik haben diesem Umstand Rechnung getragen und die Notaufnahmen mit einem Millionenaufwand umgebaut. In den Interdisziplinären Notaufnahmen ist ein gemeinsamer „Triage-Tresen“ der Notaufnahme und der Notfallpraxis im Notfall die zentrale Anlaufstelle für Patienten, erklären die Kliniken das Verfahren. Medizinisches Fachpersonal legt dort nach dem international anerkannten „Manchester-Triage-System“ die Behandlungsdringlichkeit fest und lotst die Patienten abhängig von der Schwere der Krankheit oder Verletzung in den optimalen Behandlungsweg der Notaufnahme oder der Notfallpraxis des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. In der Notfallpraxis werden nachts und an Wochenenden Fälle behandelt, die üblicherweise Sache des Haus- oder Facharztes sind. Die Notaufnahme des Krankenhauses ist für die wirklich schweren Fälle zuständig.

Notfallzentren haben sich bewährt

Um die überlaufenen Notaufnahmen zu entlasten, schlägt Bundesgesundheitsminister Spahn just die Schaffung solcher Notfallzentren vor. Sie sollen von Patienten als erste Anlaufstelle wahrgenommen werden. „Das auf Bundesebene vorgeschlagene Modell ist an den Rems-Murr-Kliniken bereits umgesetzt und hat sich seit seiner Einführung längst bewährt“, so die Kliniken auf Anfrage.