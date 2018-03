Rems-Murr-Kliniken Mehr Betten, weniger Verluste

Das Sozialministerium schrieb: „Da für alle Sitzungen des Landeskrankenhausausschusses zwischen den Teilnehmern Vertraulichkeit vereinbart ist, wird sich das Ministerium für Soziales und Integration auch vor der anstehenden Sitzung in keiner Weise öffentlich zu möglichen Beschlüssen dieses Gremiums äußern beziehungsweise darüber spekulieren.“

Sozialminister Lucha will kleine Häuser am liebsten schließen

Die Kliniken erklärten: „Wir bitten um Verständnis, dass wir zu Ihrer Anfrage im Hinblick auf die bevorstehende nichtöffentliche Sitzung des Landeskrankenhausausschusses keine detaillierten Angaben machen können.“

So einig sich Kliniken und Ministerium sind, sich vor der Sitzung nicht zur Sache zu äußern, so wenig einig sind sie sich vermutlich in der Sache selbst. Der Wunsch der Rems-Murr-Kliniken, zu wachsen und weitere Betten genehmigt zu bekommen, widerspricht den Zielen der Landesregierung, die Zahl der Krankenhäuser und mithin auch die Klinikbetten in Baden-Württemberg zu verringern. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) will kleine Häuser – „Tante-Emma-Krankenhäuser“ – am liebsten schließen und setzt stattdessen auf große, spezialisierte Kliniken, die eine bessere medizinische Versorgung ermöglichen.

Mit Wachstum wollen die Kliniken ihre Defizite in den Griff bekommen

Die Medizinkonzeption der Rems-Murr-Kliniken „Gemeinsam für unsere gesunde Zukunft“, die der Kreistag vor fast einem Jahr verabschiedet hatte, passt durchaus in diese Strategie des Landes. Schließlich hat der Landkreis schon vor Jahren zwei Krankenhäuser geschlossen und 2014 durch eine moderne Klinik ersetzt.

Von den Zahlen der Behandlungen und Patienten betrachtet ist das Klinikum ein Erfolg. Wirtschaftlich eingeschlagen hat der zu teuer geratene Neubau in Winnenden freilich nicht. Wie die Hälfte aller Kliniken in öffentlicher Hand schreiben auch die Rems-Murr-Krankenhäuser rote Zahlen.

Mit Wachstum wollen die Kliniken bis 2024 ihre Defizite in den Griff bekommen. Kein Hehl macht Landrat Richard Sigel aus der Tatsache, dass die Kliniken ein Zuschussgeschäft für den Kreis sind und bleiben werden.

Letztlich geht’s bei den Betten ums Geld.

Vor allem die Pläne für Winnenden, das Klinikum von heute 620 auf 750 Betten zu vergrößern, stoßen in Stuttgart auf keine Begeisterung – und scheinen keine Aussicht auf eine finanzielle Förderung zu haben. In einer ersten Stellungnahme zur Medizinkonzeption im Juni 2017 bezeichnete Sozialminister Manfred Lucha diese Forderung als „zu weitgehend“. Zwei Krankenhäuser zu betreiben und die Klinik in Schorndorf zu sanieren, wird von Lucha befürwortet. Geld vom Land für die Instandhaltungen in Schorndorf sei jedoch keines zu erwarten.

Wie weit Sozialministerium und Rems-Murr-Kliniken in der Vergangenheit auseinanderlagen, zeigt das Hickhack um die wilden Betten im Klinikum Winnenden. Das Land genehmigte und förderte einst 550 Betten. Gebaut wurden 620 in der von der damaligen Sozialministerin Katrin Altpeter genährten Hoffnung, die 70 Betten nachträglich genehmigt zu bekommen.

Mehrfach haben die Kliniken inzwischen einen Antrag auf Genehmigung gestellt und blitzten im Landeskrankenhausausschuss ab. Zuletzt gewährte das Gremium immerhin 20 Planbetten. Letztlich geht’s bei den Betten ums Geld. Beziehungsweise beim Landkreis Rems-Murr ins Geld. Denn die Behandlungen von Patienten, die in wilden Betten liegen, werden nicht voll honoriert und kosten die Kliniken Millionen.

Abgespeckte Medizinkonzeption im Landeskrankenhausausschuss

Am Mittwoch liegen dem Landeskrankenhausausschuss die beiden neuen Anträge der Rems-Murr-Kliniken auf dem Tisch. Von 188 neuen Betten, wie in der Medizinkonzeption vor einem Jahr die Erweiterung in Winnenden geplant war, ist dort keine Rede mehr. Auch nicht von 15 neuen Planbetten für Schorndorf, die in der Medizinkonzeption als erforderlich erachtet wurden. Im Gegenteil soll die Zahl der Planbetten in Schorndorf (aktuell: 273) nun sogar um 29 reduziert werden.

Die Rems-Murr-Kliniken wollen vor der Sitzung keine Stellung nehmen, was hinter ihren Anträgen steckt (siehe auch: „Diplomatie in Reinkultur“). Aber auch das Sozialministerium und die AOK Baden-Württemberg, die drei Vertreter im Ausschuss hat, blocken ab (AOK: „Die Besprechungen des Landeskrankenhausausschusses unterliegen der vollständigen Vertraulichkeit“).

Die Beschlüsse des nichtöffentlich tagenden Landeskrankenausschusses fließen laut Gesetz zur Stärkung der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit und der Vernetzung aller Beteiligten des Gesundheitswesens in Baden-Württemberg vom 16. Dezember 2015 in die Krankenhausplanung des Landes ein.