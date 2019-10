Rems-Murr-Kreis 1,5 Millionen Euro für Sozialwohnungen

Wohnraum mit erschwinglichen Mieten fehlt

Um dies alles finanzieren zu können, braucht die Kreisbau Eigenkapital. Deshalb soll sie von ihrem Hauptgesellschafter, dem Landkreis, fünf Millionen als auf zehn Jahre befristetes Gesellschafterdarlehen erhalten. Die erste Rate über 500 000 Euro floss 2018. Nun ruft die Kreisbau zwei weitere Tranchen über 500 000 und eine Million ab, die dem Kreis mit drei Prozent verzinst werden. Insgesamt hat der Landkreis rund 50 Millionen in der Kreisbau-Gruppe stecken: als Eigenkapital (10,4 Millionen), Gesellschafterdarlehen (neun Millionen) oder Bürgschaften (23,4 Millionen).

Hintergrund für das Wohnbau-Engagement ist die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt, auf dem vor allem Wohnraum mit erschwinglichen Mieten fehlt. Das hat der von Kreis und Kreisbau veranstaltete Wohnbau-Gipfel am vergangenen Freitag in Schorndorf eindrücklich gezeigt. Die Kreisbau setzt bei ihren geförderten Wohnungen auf die Kooperation mit den Städten und Gemeinden: Sie erhalten im Gegenzug für ein Grundstück das Belegungsrecht für die neuen Wohnungen und unter Umständen auch eine Kindertagesstätte oder wie in Fellbach eine Jugendkunst- und Jugendtechnikschule samt Fahrradwerkstatt.