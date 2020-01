Rems-Murr-Kreis 27-Jähriger wegen hunderter Betrügereien angeklagt

Wegen der Vielzahl der Vorfälle erschien der Kriminalhauptkommissar, der mit Kollegen die Ermittlungen in diesem Fall führte, bereits zum zweiten Mal als Zeuge am Stuttgarter Landgericht. Jetzt am dritten Verhandlungstag berichtete der Zeuge von Nachforschungen der Polizei, die mit Betrügereien in Zusammenhang mit Packstationen der Post zu tun hatten. Der Angeklagte hatte den Ermittlungen zufolge verschiedene Wege gefunden, sich Waren an Packstationen schicken zu lassen, die andere Leute bezahlt hatten. Die Polizei installierte Videoüberwachung, und zeitweise beobachteten Beamte, wer an den jeweiligen Packstationen aus- und einging. Eine Aufnahme vom Kennzeichen eines verdächtigen Autos führte zum Angeklagten.