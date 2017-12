Rems-Murr-Kreis Update: 30 Notrufe wegen des Sturms

Die Bilanz des Kreisbrandmeisters René Wauro am Donnerstagvormittag: An 17 Einsatzstellen im ganzen Rems-Murr-Kreis hatten Feuerwehrleute viel zu tun. In den meisten Fällen ging es darum, umgestürzte Bäume und Äste von den Straßen zu räumen. Von einem umgeknickten Schild berichtet eine Sprecherin des Landratsamts, ferner von teilweise abgedeckten Häusern. Die Einsätze begannen um circa 5.30 Uhr am Morgen.

In Kaisersbach musste die Feuerwehr allein zu fünf Orten ausrücken. Jeweils zwei Einsatzstellen gab es in Murrhardt, Backnang, Allmersbach im Tal und Spiegelberg. In Winnenden, Schorndorf, Burgstetten und Waiblilngen rückte die Feuerwehr zu je einer Einsatzstelle aus.

50 Notrufe innerhalb von zwei Stunden

Zwischen 5.30 Uhr und 7.30 Uhr gingen im Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen rund 50 Notrufe ein. Grund: Umgestürzte Bäume, Bauzäune und Warnbaken sowie andere umherfliegende lose Teile. Wie ein Leser berichtet, sind auch auf der B 29 Baustellenabsperrungen auf die Fahrbahn geweht.

Nach ersten Erkenntnissen blieben größere Schäden aber bislang aus. Betroffen war hauptsächlich der Rems-Murr-Kreis. Von hier gingen mehr als 30 Notrufe ein. Aus dem Ostalbkreis und Schwäbisch Hall waren es lediglich je zehn Notrufe.

Laut Polizei hat sich das Notrufaufkommen seit etwa acht Uhr wieder normalisiert.