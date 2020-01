Rems-Murr-Kreis/Aalen Tunnelpläne für Nordostring: Aalen protestiert

Die Argumente gegen den Ring könnte Rentschler, selbst wenn er mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen würde, spontan druckreif runterbeten. Denn aufgewachsen ist der Aalener OB in ... Fellbach. Er war dort mal im Gemeinderat SPD-Fraktionsvorsitzender. Und in Fellbach, so spöttelt’s, werde man nicht mal im Koalabären-Streichelverein zum stellvertretenden Schriftführer gewählt, wenn man es wage, ein gutes Haar am Ring zu lassen.

"Für den Deutschland- oder gar Europaverkehr ist die B 29 nicht da!"

Rentschler und die Aalener sorgen sich, dass eine vierspurige Straße von Kornwestheim bis Aalen ihnen eine Blechlawine vor die Haustür kippen könnte. Von Waiblingen bis Gmünd geht es jetzt schon vierspurig; zwischen Gmünd und Aalen ist ein Teilabschnitt bereits ausgebaut, weitere sind in Planung. Fehlt noch die Passage von Waiblingen nach Kornwestheim – fertig wäre die durchs Remstal führende Ausweichroute zu den Ost-West-Autobahnen 6 und 8. „Die Landeshauptstadt wäre mit einem Nordostring im Tunnel zwar einige Verkehrsprobleme los“, ätzt die Ipf- und Jagst-Zeitung – „der Preis, den andere dafür bezahlen müssten, wäre jedoch sehr hoch“. Und Rentschler: „Für den Deutschland- oder gar Europaverkehr ist die B 29 nicht da!“