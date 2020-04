Rems-Murr-Kreis Ab Montag wieder mehr Bahnen bei der S3

Bei den Regionalbuslinien tritt ab Montag, 20. April 2020, der Ferienfahrplan in Kraft. Die Busse fahren damit nach dem gewohnten Fahrplan, die speziellen Schülerfahrten finden aber nicht statt. Der Nachtbusverkehr entfällt.

Die Expressbuslinie X20 zwischen Waiblingen und Esslingen, fährt unverändert.

Die geänderten Abfahrtszeiten finden sich auch auf den elektronischen Anzeigern an der Haltestelle. Aushangfahrpläne in Papierform können zur Zeit, so der VVS, leider nicht aktualisiert werden.