Rems-Murr-Kreis Ärzte an kommunalen Kliniken im Warnstreik

Schorndorf/Winnenden. Das Pflegepersonal ächzt schon lange – und auch den Ärzten reicht es jetzt: Am Mittwoch traten angestellte Mediziner an kommunalen Krankenhäusern bundesweit in Warnstreik. Sie klagen: Das Prinzip der Fallpauschalen, das unser Gesundheitssystem einem derben Rentabilitätsdiktat unterwirft, führe zu aberwitzigen Arbeitsbelastungen.

So ein Weißkittel verdient einen Sack voll Knatter, nimmt die Kurven des Lebens im Porsche – und jetzt kriegt der den Hals nicht voll und streikt auch noch? Gregor Schalhorn von der Anästhesie in Winnenden kennt die Vorurteile. „Nur“, lacht er, „ist es leider nicht so.“ Mag sein, dass auf dem einen oder anderen Chefarzt-Parkplatz ein Bolide steht – ein Assistenzarzt an einer öffentlichen Klinik bekommt im ersten Jahr 4400 Euro brutto Grundgehalt und ist nach sechs Jahren bei 5600. Sicher, auch für Bereitschaftsdienste fließt Geld – aber Stoff für Sozialneid ist das eher nicht.