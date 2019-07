Rems-Murr-Kreis AfD-Richtungsstreit: Jürgen Braun gegen Björn Höcke

Den Moderaten in der Partei rief er zu: „Geht in die FDP und lass uns endlich in Ruhe!“ Und was aus der Parteispitze wird, die Höcke offenbar zu gemäßigt ist, erklärte der Redner seinen Getreuen so: „Ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.“

Internes Hauen und Stechen

Wenn Höckes Kurs sich als Kampfansage an die vergleichsweise bürgerlich Gemäßigten in der Partei interpretieren lässt, dann kann man den Appell der 100 nun wohl in einem Satz zusammenfassen: Ab jetzt wird zurückgeschossen. Die Frage ist nur: Ist das, was Braun und Co. vorbringen, ein Ausdruck gewachsenen Selbstbewusstseins und neu entdeckter Stärke? Oder ein Verzweiflungsschrei im Rückzugsgefecht?

Der Richtungsstreit tobt vielerorts in der Partei. In Bayern hat sich die AfD-Landtagsfraktion in ihre Einzelteile zerlegt beim internen Hauen und Stechen. Die baden-württembergische Fraktion hat seit ihrem Einzug in den Landtag 2016 Maßstäbe gesetzt in der Disziplin Selbstzerfleischung. Und neulich in Nordrhein-Westfalen stoben die Teilnehmer am eigentlich zweitägig geplanten Landesparteitag schon nach einem Tag zornqualmend auseinander.

Auch der Parteispitze entgeht das nicht – in einem internen Schreiben der Führung, das der dpa vorliegt, heißt es: Die AfD laufe Gefahr, „von Rechtsextremisten unterwandert zu werden“ und „politisch zu implodieren“.

Kräfteverhältnisse: Ein Einordnungsversuch

Wie stark ist der Flügel? Aus Brauns Umfeld hört man: Falls Höcke bei einer Wahl des Bundesvorstandes kandidieren würde, bliebe er bei allenfalls 30 Prozent hängen. Das mag stimmen; Braun gilt als intimer Kenner der Mehrheitsverhältnisse in den verschiedenen Parteigremien.

Großes Aber: Drei Landtagswahlen könnten im Herbst gewaltig Aufwind unter die Flügel-Schwingen blasen.

Erstens, Brandenburg: Dort ist Andreas Kalbitz der AfD-Frontmann. Seine Verbindungen ins rechtsextreme Milieu haben viele Medien dokumentiert. Beim Kyffhäusertreffen erntete der Höcke-Vertraute Kalbitz Jubel, als er den Flügel als „wesentliches Korrektiv der Partei“ pries.

Zweitens, Sachsen: Spitzenmann Jörg Urban bezeichnete in seinem Grußwort beim Kyffhäuser-Treffen die Anwesenden als „Gleichgesinnte“ und wird im Verfassungsschutz-Gutachten zur AfD zitiert – sein Spruch, dass „ein Volk nur die eigene Einigkeit und Freiheit bewahren“ könne, „wenn es weitgehend homogen bleibt“, deute auf ein „völkisch-nationalistisches Gesellschaftsbild“ und „fremden- und minderheitenfeindliche Positionen“ hin.

Drittens, Thüringen: Björn Höckes Revier. Beim Kyffhäuser-Treffen, schreibt der Berliner Tagesspiegel, habe ein Höcke-Vertrauter gar gesagt: „Du bist unser Anführer, dem wir gerne bereit sind, zu folgen.“ Man könnte das auch kürzer ausdrücken: Führer befiehl, wir folgen.

In allen drei Bundesländern dürfte die AfD ordentlich abräumen, wie Umfragen nahelegen. Es wäre ein Triumph des völkischen Flügels und ein mächtiges Argument im internen Machtkampf: Seht her, von Höcke lernen heißt siegen lernen.