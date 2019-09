Rems-Murr-Kreis AfD scheitert mit Extremismus-Antrag

Ausgesprochen defensiv ging Landrat Dr. Richard Sigel an den Tagesordnungspunkt heran. Jenseits des Namensstreits befasse sich die Fachstelle mit jeder Art des Extremismus, wie die in der Bezeichnung zuerst genannte Demokratieförderung zeige. Aber das Team um DeRex-Leiterin Sonja Großhans könne schon aus Zeit- und Kapazitätsgründen „nicht auf jeder Hochzeit tanzen“. Aus Sicht der Verwaltung, und ohne dem Ausschuss vorgreifen zu wollen, formulierte Sigel vorsichtig, könne es bei der heutigen Bezeichnung bleiben.

AfD-Kreisrat Marc Maier hatte den Antrag ausdrücklich mit den Übergriffen gegen AfD-Kandidaten im Kommunalwahlkampf begründet. Im Antrag wird auf „die gravierendsten linksextremistischen Übergriffe im Umfeld des Kommunalwahlkampfes“ im Frühjahr 2019 verwiesen, als da waren Schmierereien, Rempeleien an Wahlkampfständen oder heruntergerissene Wahlplakate. Dies habe dazu geführt, „dass Bürger aus Furcht nicht bereit waren, für die kommunalen Volksvertretungen zu kandidieren“: Daraus werde ersichtlich, dass der Linksextremismus im Kreis im Kernbereich die freiheitliche demokratische Grundordnung und ganz konkret den Kreistag als Hauptorgan des Kreises bekämpfe. Es sei daher unverzichtbar, „schon in der Bezeichnung der ,Fachstelle’ klarzumachen, dass der Rems-Murr-Kreis gegen jede Form des Extremismus als auch gegen Linksextremismus Stellung bezieht“.

Ein Brandanschlag im Jahr 2000 führte zur Gründung der Fachstelle

Die heutige „Fachstelle Demokratieförderung und Rechtsextremismusprävention“ geht auf die Koordinierungs- und Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus zurück, die der damalige Landrat Horst Lässing spontan nach einem Brandanschlag auf ein Asylbewerberwohnheim in Waiblingen ins Leben rief. 2015 hat der Kreistag eine neue Konzeption beschlossen und um die Demokratieförderung als einen Arbeitsschwerpunkt erweitert. Weitere antidemokratische Strömungen und Formen des Extremismus sollten im Blick behalten werden, heißt es in der Vorlage für die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses. Im Sommer 2017 sollte auf Antrag der CDU die Fachstelle umbenannt werden, und zwar in Fachstelle für „Demokratieförderung und Extremismusprävention“. Der Antrag wurde mit knapper Mehrheit gegen die Stimmen von CDU, FDP und AfD abgelehnt. Am Montag ist die Abstimmung im Jugendhilfeausschuss klarer ausgefallen. Für den AfD-Antrag stimmte außer AfD-Kreisrat Marc Maier nur Michael Gomolzig (CDU).

Der Jugendhilfeausschuss hat den Fachbeirat Demokratieförderung und Rechtsextremismusprävention mit sechs Kreisräten und sechs externen Mitgliedern neu besetzt: CDU: Erich Theile (Vertreterin Bettina Jenner-Wanek), Freie Wähler: Albrecht Ulrich (Maximilian Friedrich), Bündnis 90/Die Grünen: Marie-Luise Schmidt (Marilena Fazio), SPD: Jürgen Hestler (Alexander Bauer), FDP-FW: Klaus Auer (Julia Goll) und AfD: Michael Malcher (Christian Throm). Darüber hinaus gehören dem Fachbeirat noch weitere Mitglieder an, die benannt werden vom Polizeipräsidium Aalen, dem Staatlichen Schulamt Backnang, dem Regierungspräsidium Stuttgart für Gymnasien, dem Kreisjugendring Rems-Murr, den Verbänden der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Landeszentrale für Politische Bildung.