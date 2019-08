Rems-Murr-Kreis AfD streitet über Moskau-Gespräche

Die Luft im AfD-Landesvorstand ist dick wie Grießbrei. Frontverlauf: hier die Gremiumsmehrheit um Landessprecher Bernd Gögel, da das zweiköpfige Gegenlager – der andere Sprecher Dirk Spaniel und Schatzmeister Kral. Um Ideologie und Programmatik geht es dabei kaum, eher um persönliche Animositäten und Macht.

Beim Landesparteitag in Pforzheim Anfang Juni erklärte Spaniel, „dieser Vorstand“ sei nicht „arbeitsfähig“, und bot gar seinen Rücktritt an – allerdings nur für den Fall, dass die anderen seinem Beispiel folgen. Dazu kam es nicht. Und so musste sich der Haufen Ende Juli wieder mal zu einer Sitzung zusammenraufen, in der Landesgeschäftsstelle oben bei Echterdingen.

Casus knacksus: Die mittlerweile legendären "Moskau-Gespräche"

Teilnehmer, persönlich oder via Video-Schalte: Spaniel und Kral; Gögel und Gefolge; plus: Anastasija Koren, Leiterin der Landesgeschäftsstelle.