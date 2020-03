Rems-Murr-Kreis Alle mit Volldampf gegen das Coronavirus

Geschlossen bis 19. April: Schulen, Kindertageseinrichtungen, Hochschulen. Notbetreuung in Schulen und Kindertageseinrichtungen gibt es nur für Kinder, deren beide Eltern (oder ein alleinerziehendes Elternteil) in einem Beruf der kritischen Infrastruktur arbeiten, unter anderem, was derzeit besonders zählt, in Medizin und Pflege.

Geschlossen bis 19. April: Museen, Theater, Kinos, Bildungseinrichtungen (von VHS bis Jugendmusikschule), Bäder, Saunen, Jugendhäuser, Bibliotheken, Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte, Wettannahmestellen, Spielhallen, Bordelle, Eisdielen, Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen, Freizeitparks, Zoos, Sportanlagen (vom Stadion übers Fitness-Studio bis zur Tanzschule), Spielplätze, Bolzplätze, auch Einzelhandelsgeschäfte – wobei es da Ausnahmen gibt ...

Offen (Genehmigung gilt auch sonntags!): Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Baumärkte, Gartenmärkte, Tierbedarfsmärkte, Großhandel. Offen: Schank- und Speise-Gaststätten, Mensen – allerdings nur, sofern sie einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen bieten; und nur von 6 bis 18 Uhr – so sind sie nutzbar für die arbeitende Bevölkerung, aber nicht für Abendgeselligkeit und Nachtschwärmerei.

Verboten: Versammlungen und Veranstaltungen, auch in Kirchen, Moscheen oder Synagogen; und Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheime

Ist die Verordnung eindeutig und unmissverständlich?



Leider nicht ganz. Folge: Das Landratsamt erhielt am Mittwoch stapelweise Nachfragen aus den Rathäusern, wie dies oder jenes denn nun konkret zu interpretieren sei. Das Kreishaus verschickte deshalb umgehend Präzisierungen: Was ist mit Döner- und Burger-Läden? Sie dienen der Versorgung der arbeitenden Bevölkerung und dürfen deshalb von 6 bis 18 Uhr geöffnet sein. Was ist mit Optiker- und Hörgeräteläden? In der Verordnung findet sich dazu nichts – das Landratsamt folgert: „Es ist davon auszugehen“, dass das Land „schlicht vergessen“ habe, „diese wichtigen Dienstleistungen“ in die Liste der Geschäfte aufzunehmen, die offenbleiben dürfen. Es wäre ja „fatal“, wenn Personen, die in Berufen der kritischen Infrastruktur tätig sind, nicht mehr zur Arbeit gehen könnten, „nur weil niemand ihre Brille reparieren kann“. Was ist mit Bestattungen? Sie können erlaubt werden. Aber der Kreis der Anwesenden ist „auf das Nötigste“ zu reduzieren – „etwa Ehepartner und Verwandte ersten und zweiten Grades“. Was ist mit Trauungen? Verschieben! Was ist mit Fahrschulen? Sie müssen wie Schulen oder VHS schließen.

Drohen Strafen, wenn sich jemand nicht an die Verordnung hält?

Details dazu stimmt der Kreis noch mit den Kommunen ab – aber die grobe Richtung steht: Die Verordnung spricht keinesfalls Empfehlungen aus, sondern gibt Anweisungen, die zum Schutze aller unbedingt zu befolgen sind. Deshalb werden Städte und Gemeinden konsequent auf die Einhaltung achten – und Leute, die es partout nicht einsehen wollen, spürbar auf die Finger klopfen, zum Beispiel mit Geldstrafen.



Wie gehen die Rems-Murr-Kliniken mit den steigenden Fallzahlen um?

Täglich trifft sich ein Krisenstab, um die aktuelle Lage zu beurteilen und die Personal- und Kapazitätenplanung daran auszurichten. Landrat Richard Sigel: „Wir bemühen uns um Abstimmung in Echtzeit mit den Kliniken, dem Rettungsdienst, den niedergelassenen Ärzten, dem Gesundheitsamt, dem Land, den Städten und Gemeinden sowie den Nachbar-Landkreisen.“ Zwischenstände, die Mut machen, sind bereits zu vermelden: Medizinisch seien die Rems-Murr-Kliniken auf einen Anstieg der Fallzahlen vorbereitet, sagt Geschäftsführer Dr. Marc Nickel: „Wir verfügen in Schorndorf und Winnenden zusammengenommen über 32 Beatmungsplätze. Zusätzlich bauen wir die Beatmungskapazitäten kurzfristig weiter aus.

Dazu sind wir im Austausch mit unseren Lieferanten.“ An beiden Standorten sind abgetrennte Stationen eingerichtet worden, um die räumliche Trennung von anderen Abteilungen zu sichern. Speziell geschulte Corona-Teams wurden gebildet. Verschiebbare Operationen werden verlegt, um Platz für COVID-19-Patienten zu schaffen.

Alle in Schorndorf oder Winnenden eingelieferten Notfälle, die mit Corona nichts zu tun haben, „werden selbstverständlich weiterhin mit der gleichen Priorität behandelt wie bisher“, sagt Nickel. „Die Menschen im Rems-Murr-Kreis müssen sich keine Sorgen machen: Die medizinische Versorgung ist weiterhin sichergestellt.“

Die Rems-Murr-Kliniken lehnen sich bei der Planung der Maßnahmen an den Pandemieplan für Krankenhäuser des Sozialministeriums Baden-Württemberg an. Demnach sind die Kliniken nicht mehr in der sogenannten „Containment-Phase“ (Eindämmung), sondern bereits in der „Protection-Phase“ (Schutz). Mit Hochdruck wird daran gearbeitet, eigene Laborkapazitäten zu schaffen, um Abstriche vor Ort auf das Virus zu prüfen. Derzeit gebe es aber Lieferengpässe bei den Anbietern von Analysegeräten.

Die klinikeigene Kita am Standort Winnenden hat für die Kinder von Pflegekräften und Ärzten eine Notfallbetreuung eingerichtet. Um die Fachkräfte und die Patienten an den Standorten zu schützen, haben die Rems-Murr-Kliniken bereits, bevor die entsprechende Ansage vom Land kam, den Besuchsverkehr nur noch in Ausnahmefällen erlaubt und alle Veranstaltungen ausgesetzt.



Wie läuft es im Corona-Testzentrum an der Schorndorfer Klinik?

Bereits 650 Abstriche wurden seit Anfang März gemacht. Mittlerweile drei diensthabende Ärzte kümmern sich um die Betroffenen. Die Abläufe werden stetig weiter verfeinert: Bisher teilte die Klinik nur positive Testergebnisse sofort mit – negative gingen an Hausarzt oder Gesundheitsamt, die wiederum dem Getesteten Entwarnung sendeten.

Das hat in der Vergangenheit allerdings zu zahlreichen Beschwerden geführt – die Benachrichtigung dauerte nämlich manchmal mehrere Tage, in Einzelfällen bis zu acht oder neun. Damit die Getesteten schnellstmöglich ihre Ergebnisse bekommen, wird in Zukunft das Testzentrum sowohl über positive als auch über negative Testergebnisse direkt informieren.

Jeden und jede im Landkreis auf Corona zu testen, „geht schlicht aufgrund der Laborkapazitäten nicht“, erklärt Chefarzt Dr. Torsten Ade und bittet um Verständnis, dass sein Team sich derzeit auf chronisch kranke Menschen und ältere Patienten konzentriert. „Uns fehlt sonst am Ende das Testmaterial für die Menschen“, die es am dringendsten brauchen.

Ein Nadelöhr sind die Laborkapazitäten. Die Rems-Murr-Kliniken verfügen bislang über keine eigenen, sondern sind auf externe Dienstleister angewiesen. Weil es dort aber 48 Stunden dauern kann, bis Testergebnisse vorliegen, bauen die Rems-MurrKliniken jetzt Strukturen auf, um die Tests bald selbst in einem eigenen Labor auswerten zu können. Dr. Ade: „Ergebnisse wären dann in wenigen Stunden für kritisch Kranke verfügbar.“

Wie geht es den Hausarztpraxen und dem Gesundheitsamt?

Sie werden derzeit von telefonischen Anfragen nahezu lahmgelegt – deshalb nochmals der dringende Appell: Nur die Patienten sollten sich melden, die Kontaktperson eines Corona-Erkrankten oder in einem Risikogebiet waren und – das ist wichtig – akute Beschwerden wahrnehmen.

Was hat es mit dem geplanten Therapiezentrum auf sich?

Angesichts der steigenden Fallzahlen könnte es in absehbarer Zeit nötig sein, ein zusätzliches stationäres Therapiezentrum für Corona-Patienten zu schaffen, um die Rems-Murr-Kliniken zu entlasten. Patienten mit leichten Beschwerden, die aber doch medizinisch versorgt werden müssen, könnten dort unterkommen. Schwer Erkrankte würden nach wie vor in den Rems-Murr-Kliniken behandelt.

Landrat Sigel findet es bei der Standortsuche „wichtig, die Versorgung des gesamten Landkreises im Blick zu haben. Daher richten wir unseren Blick bewusst zuallererst auf den Backnanger Raum, um Reservekapazitäten zu schaffen.“ Es gibt auch schon Optionen, wo so ein Therapiezentrum sich unterbringen ließe: In Frage kommt unter anderem das ehemalige Pflegeheim Murrhardt in Oberneustetten, das zuletzt als Flüchtlingsunterkunft diente.

Sigel hat es am Mittwoch gemeinsam mit Vertretern des Rettungsdienstes und der Rems-Murr-Kliniken besichtigt. Womöglich tun sich aber noch geeignetere Liegenschaften auf: „Wir spüren eine große Hilfsbereitschaft bei uns im Rems-Murr-Kreis“, schwärmt Richard Sigel. „Bereits mehrere Hoteliers haben ihre Häuser als Therapiezentrum angeboten.“ Auch regionale Banken und Privatleute haben schon Angebote unterbreitet. „Das macht Mut und zeigt den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Wir sind dankbar, dass dieses Netzwerk auch in Krisenzeiten trägt.“

