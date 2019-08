Rems-Murr-Kreis Als Wölfe noch Kinder fraßen

Zu gefährlich und unzumutbar wegen der vielen Wölfe, die sich in den Klingen und Wäldern wie auch in den Kriegsruinen, insbesondere in und um Kleinhegnach herumtreiben – so lautete im Jahr 1653 die Begründung für die Weigerung der Hegnacher, ihre Kinder in Neustadt zur Schule zu schicken und an die Neustädter Pfarrei angegliedert zu werden. „Den Hegnachern wurde daraufhin erlaubt, wie bisher die Predigt und Schule in dem im Wiederaufbau begriffenen Waiblingen zu besuchen“, schrieb Joachim Peterke in seiner Hegnacher Chronik.

Ganz öde und zerstört liegt Kleinhegnach noch im Jahre 1668 da und darin „derzeit die Wölfe gemeiniglich hausen“, heißt es in einer zeitgenössischen Schrift. „Die Wölfe hatten sich während des langen Krieges (des 30-jährigen Krieges, 1618–1648) sehr stark ausgebreitet und wagten sich selbst in bevölkerte Ortschaften“, schrieb der Neustädter Ortschronist Emil Dietz. Noch im Sommer 1655 habe ein Wolf in Strümpfelbach einen dreijährigen Knaben aus dem Dorf weg ins Feld geholt.

Oberamtsbeschreibung: „Kind bis auf den Kopf gefressen“

In den durch den Krieg geschundenen Remstäler Ortschaften waren viele Häuser und Gebäude leer stehende Ruinen, „und nachts heulten hungrige Wölfe durch die menschenleeren Gassen, so daß sich kaum jemand noch hinauswagen konnte“, so Peterke. „In der Verödung des Krieges nahm die alte Landplage der Wölfe (...) selbst im Sommer gefährlich überhand. So zerreißt im August 1649 in Obertürkheim ein Wolf ein dreijähriges Kind und verzehrt es bis auf das Haupt; im Juli 1650 schleppt ebendaselbst ein Wolf einen kleinen Knaben vom Haus weg vor das Dorf, wo ein Weib ihm das Kind wieder abjagt“, steht in der Cannstatter Oberamtsbeschreibung von 1895, mit Bezug zu Archivinformationen, die nicht geprüft werden konnten.