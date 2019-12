Rems-Murr-Kreis Alternative zum Taxi? Eine Probefahrt mit Uber

Dafür gelte derselbe Tarif für die stark nachgefragte Rückfahrt vom Volksfest ebenso wie für eine Fahrt in der Saure-Gurken-Zeit an einem frühen Mittwochnachmittag. Bei Uber hingegen bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. Grund für die in der Regel etwas günstigeren Preise ist laut Fröhlich die effiziente Vermittlungstechnologie der App. Und genau das ist ein Problem für die Taxifahrer: „Wir haben nichts gegen fairen Wettbewerb. Aber wir haben ein Problem mit Dumpingpreisen, die subventioniert von Uber ein ganzes Gewerbe und einzelne Unternehmen zerstören“, sagt Georgiadis. Denn Uber halte sich nicht an die Gesetze. Eigentlich müssten die Mietwagenfahrer von ihrem Firmensitz zum Kunden fahren, diesen befördern und dann nach jeder Fahrt zum Firmensitz zurückkehren. Am Flughafen oder anderen stark frequentierten Stellen auf den nächsten Auftrag zu warten ist verboten.

Uber schweigt über die Zahl der Fahrzeuge

Doch Georgiadis und seine Kollegen beobachten seit 13. November am Bahnhof, am Flughafen oder auf verkehrsgünstig gelegenen Parkplätzen etwas anderes: Toyotas und Hyundais mit Doppelkennzeichen. Allein 37 neue Mietwagenkonzessionen und damit die meisten Fahrzeuge, die in der Region für Uber unterwegs sind, gibt es laut Georgiadis im Rems-Murr-Kreis, weitere unter anderem in Esslingen, Calw und Heilbronn.

Uber selbst will keine Angaben zur Zahl der verfügbaren Fahrzeuge machen und dem Unternehmen seien keine Verstöße gegen geltende Gesetze bekannt: „Die Mietwagenpartner, mit denen wir zusammenarbeiten, wissen, welche Regeln für sie gelten, und sie halten sich daran. Darüber hinaus verpflichten wir unsere Partner auch dazu, sich konsequent daran zu halten“, sagt Fröhlich. Beim Landratsamt allerdings nimmt die Zahl der Meldungen von Verstößen zu, bestätigt Pressesprecherin Martina Keck. „Wir gehen allen Meldungen nach. Wenn ein Verstoß vorliegt, können Bußgelder verhängt werden oder unter Umständen sogar als letzte Maßnahme Konzessionen entzogen werden.“