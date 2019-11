Rems-Murr-Kreis Auch Korber Weingärtner verlassen Remstalkellerei

Grund genug für viele Wengerter, sich nach Alternativen umzusehen. Eine Möglichkeit ist, sich einen anderen Abnehmer für ihre Trauben zu suchen. Doch das ist auf dem Weinmarkt nicht so einfach. Auch private Weingüter können ihre Flächen nicht beliebig ausdehnen. Also versuchen die Wengerter, ihre Weinberge zu verkaufen oder zu verpachten. Im Winzer-Service, einem bundesweiten Onlineportal, sind eine Reihe von Wengert im Remstal ausgeschrieben. Die WG Korb und Steinreinach wählte eine dritte Möglichkeit und tritt geschlossen bei der Remstalkellerei aus.

Krise mit längerer Vorgeschichte

Wie berichtet, steht die Remstalkellerei vor einem harten Schnitt. Nicht mehr ausgeschlossen wird, dass die Genossenschaft ihre Gebäude in Beutelsbach veräußert, die Weine bei der WZG ausbauen lässt und nur noch vermarktet. Die Krise hat eine längere Vorgeschichte. Seit Anfang des Jahrzehnts habe die Remstalkellerei am Markt vorbei produziert, kritisierte Vorstandsmitglied Christoph Schwegler die Geschäftspolitik in der Vergangenheit. „Dies ist uns nun auf die Füße gefallen.“ Aus seiner Sicht sei zudem versäumt worden, mehr Weine über die WZG zu vermarkten. Die hat mit ihrer bundesweiten Vertriebsstrategie im Gegensatz zur Remstalkellerei keine Probleme, das württembergische Nationalgetränk, den Trollinger, zu vermarkten.

Die Remstalkellerei blieb hingegen auf ihrem Trollinger sitzen. Jahrgang für Jahrgang füllten sich die Tanks. Im Herbst 2018 zog die Geschäftsleitung die Notbremse, stoppte die Auszahlung des Traubengelds und kündigte an, die übervollen Tanks zu leeren. Diese sogenannte Offenwein-Vermarktung sorgte auch bei der Infoveranstaltung der Remstalkellerei am Dienstag für Diskussionen. Die geringeren Erlöse schlagen sich zwangsläufig aufs Traubengeld nieder. Doch für Peter Jung hat es keine Alternative zur Offenwein-Vermarktung gegeben. Bei den Weintrinkern seien die aktuellen Jahrgänge gefragt. Weine aus den Vorjahren im Regal verderben den Preis, verteidigt Jung die Strategie.