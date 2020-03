Rems-Murr-Kreis Ausgemusterte Schweizer Armeefahrzeugen werden zum Verkaufsschlager

Ein solches Gefährt muss man sich eben leisten können. Im Moment stehen noch 35 der Geländewagen im Fuhrpark des Autohauses Lorinser in Waiblingen. Etwa 150 Exemplare hat der Händler seit 2017 verkauft. Sie stammen aus dem Bestand der Schweizer Armee, wurden ausgemustert und bei mehreren Auktionen im Wallis versteigert. Das Geschäft im Rems-Murr-Kreis nahm vor rund drei Jahren seinen Beginn.

Thomas Hähnel, Verkaufschef für Gebrauchtwagen bei Lorinser, war gerade in Salzburg, als er auf eine ausrangierte G-Klasse des eidgenössischen Militärs stieß. Dann machte er das, was man eben so tut, wenn man sich für etwas interessiert: Er googelte die Fahrzeuge, bekam so Wind von der Auktion und fuhr alsbald in die Schweiz.