Rems-Murr-Kreis Betrüger nutzen Ängste der Menschen in der Corona-Krise

Rems-Murr-Kreis.

„Vereinzelt“ haben bisher im Rems-Murr-Kreis Betrüger versucht, die Corona-Krise für ihre Zwecke zu nutzen, berichtet Polizei-Pressesprecher Robert Kreidler. Beispielsweise der Enkeltrick oder die Betrugsmasche „falscher Polizeibeamter“ werden aktuell umgemünzt. Ein Anrufer gibt sich am Telefon als Enkel aus und behauptet, infiziert zu sein und deshalb dringend Geld zu benötigen – das ist eine der gängigen Maschen. Oder eine Person behauptet, vom Gesundheitsamt beauftragt zu sein. Es müsse ein Coronavirus-Test gemacht werden, Kostenpunkt: ein paar Tausend Euro. „Übergeben Sie kein Geld an vermeintliche Tester an Ihrer Haustür. Lassen Sie sich auch durch Drohungen nicht verunsichern. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung“, rät die Polizei. Die Kriminalprävention hat jetzt eine Liste von Betrugsarten veröffentlicht, die in Zusammenhang mit Corona neu aufgetaucht sind. Ihnen allen ist eines gemeinsam: Kriminelle versuchen gezielt, Ängste und Sorgen der Menschen in Zusammenhang mit Corona für ihre Zwecke zu nutzen, um Bürgern das Geld aus der Tasche zu ziehen.