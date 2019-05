Rems-Murr-Kreis Betrugsmasche "falscher Polizist": Festnahme im Kreis

Waiblingen.

Ein 23-jähriger Kroate und seine 16-jährige Begleiterin sind im Rems-Murr-Kreis festgenommen worden. Der Mann sitzt in Haft; er soll an Betrugsfällen im Zuge der Masche "falscher Polizist" beteiligt gewesen sein. Die beiden gehören mutmaßlich einer organisierten Bande an, die für die Verwertung der Beute verantwortlich gewesen sein soll. Ihnen wird vorgeworfen, Schmuck oder Bargeld von Mittätern übernommen und an Hintermänner weitergegeben oder anderweitig verwertet zu haben, teilt das Landeskriminalamt mit. Die 16-Jährige ist gegen Haftauflagen auf freien Fuß gesetzt worden.