Rems-Murr-Kreis Bodycams: Filmt die Polizei bald in Privaträumen?

Rems-Murr-Kreis.

Die Polizei trägt kleine Schwarze. Robust, handlich, per Knopfdruck sofort einsatzbereit – und eben klein und schwarz sind die Minikameras, Bodycams genannt, die Streifenpolizisten seit einiger Zeit an der Uniform tragen. Sie dürfen nur an öffentlich zugänglichen Orten filmen – und das soll sich bald ändern. Sofern die geplante Änderung des Polizeigesetzes durchgeht, dürfen Polizisten auch in privaten Räumen, in Gaststätten, Discotheken oder Einkaufszentren festhalten, wer wann wo ausrastet, mit Stühlen wirft, Beamte bedroht und beleidigt oder sich im Vollrausch nicht mehr an die einfachsten Verhaltensregeln erinnert.