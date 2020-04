Rems-Murr-Kreis Borkenkäfer: Wald in größter Not

Der Borkenkäfer ist in Hochzeitsstimmung

Der Grund ist schwarz, kugelig und höchstens drei Millimeter lang. Das Kerlchen versucht, sich einen Einschlupf zu bohren, dann lässt es sich auf den Rücken fallen und stellt sich tot. Denn Einbohren – wie’s der Borkenkäfer immer tut – geht nicht. Das Tier sitzt nicht an einem Fichtenstamm, sondern liegt in der Handfläche von Jürgen Baumann. Der sagt, dass dieser Winzling den Winter überlebt hat und jetzt in Hochzeitsstimmung ist. Und er ist nicht allein. Es gibt so viele davon, dass ihre Zahl gar nicht zu schätzen ist. Denn schon im letzten Jahr gab’s zu viele davon.

Ließe man diesen einen Borkenkäfer an eine der umgefallenen Fichten – oder an eine, die noch steht, da sind die Käfer nicht wählerisch, nur total vertrocknet darf das Holz nicht sein – würde er sich unter die Rinde bohren. Dort legt das Weibchen einen Gang, die sogenannte „Rammelkammer“. Das Männchen kommt hinzu, beide tun, was der Name der Kammer schon besagt, das Weibchen legt Eier. Die Maden bohren etwa senkrecht abgehend vom Rammelkammer-Gang ihre eigenen Fraßgänge. Das Ganze sieht aus wie ein aufgeschlagenes Buch. Deshalb heißt der Borkenkäfer auch sehr poetisch „Buchdrucker“.