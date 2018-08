Rems-Murr-Kreis Bus- und Bahnverkehr sollen besser und billiger werden

Rund 25 Millionen Euro wird der Rems-Murr-Kreis am Ende des laufenden Jahres in den öffentlichen Personen-Nahverkehr, kurz ÖPNV, gesteckt haben. Denn der ÖPNV ist ein wirtschaftlicher Standortfaktor, ermöglicht jedem Mobilität und – das betont Landrat Richard Sigel – ist Klimaschutz. Mehr als 190 000 Fahrten würden im Kreis mit Bussen und Bahnen schon gemacht. Und es sollen noch mehr werden. Denn, das zeigt eine Untersuchung des Fahrverhaltens in der Region Stuttgart: Vor allem bei Fahrten innerhalb des Kreises wird noch viel zu oft das Auto genommen.

Damit es hier vorangeht, gibt es vor allem beim Bus-Verkehr gravierende Änderungen. Zum einen wird, damit ländliche Gebiete zukünftig in den Ferien nicht abgeschnitten sind, ein einheitlicher Fahrplan für Schul- und für Ferientage gelten. Außerdem wird der Takt deutlich verkürzt, teilweise, so Sigel, komme es sogar zur Verdoppelung der Busfahrten.

Große Leistungen für die hiesigen Busunternehmen

Die hiesigen Busunternehmen müssen, damit sie weiterhin im Rems-Murr-Kreis fahren können, zukünftig große Leistungen erbringen. Hintergrund ist die rechtliche Verpflichtung, die Busverkehre europaweit auszuschreiben. Da Region und Kreis großen Wert darauf legen, weiterhin mit dem heimischen Mittelstand zusammenarbeiten zu können, wurden die Busverkehre der Region Stuttgart aber nicht als großes Gesamtpaket ausgeschrieben, sondern als kleine, lokal eng begrenzte Einzelbündel. Dreizehn solcher Busverkehrs-Pakete waren im Kreis zu vergeben, vier sind schon unter Dach und Fach. Wie gewünscht werden heimische Unternehmen fahren: Dannenmann aus Weinstadt fährt im Wieslauftal und dem Welzheimer Wald, außerdem in Schorndorf und Remshalden. Dort, sowie im Schorndorfer Stadtverkehr, fährt auch Knauss aus Schorndorf. Murrhardt und Mettelberg wird von Eisemann aus Kaisersbach bedient. Alle übrigen Linienbündel werden im Laufe des Jahres 2019 in Betrieb genommen. Hier sind zwar auch auswärtige Betriebe mit im Boot, den Stadtverkehr Winnenden aber hat sich die Firma Römer gesichert.

Es wird für Barrierefreiheit gesorgt

Der Kreis habe, damit die heimischen Unternehmen im Angebots- und Preiskampf mithalten können, die Latte sehr hoch gehängt, so Dr. Peter Zaar, der im Landratsamt auch für den ÖPNV zuständig ist. Es werden fast nur noch Busse fahren, die die Euro-Norm 6 erfüllen, auch Busse, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, würden „hoffentlich im nächsten Jahr“ fahren. Außerdem wird für Barrierefreiheit gesorgt.

Wer den Wettbewerb für sich entschied, so Landrat Richard Sigel, hatte nicht nur die Angebotskriterien erfüllt, sondern explizit noch deutlich mehr geboten. So könne der Kreis für die Zukunft „viel mehr Verkehr und Qualität zu besseren Konditionen“ bieten.