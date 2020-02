Rems-Murr-Kreis Christoph Mohr will in den Landtag

Der grüne Winnender Stadtrat Christoph Mohr, 52 Jahre alt, gibt bekannt, dass er sich am Mittwoch, 4. März, um die Kandidatur für die Landtagswahl 2021 bewerben will. Er will damit die Nachfolge von Willi Halder antreten, der für die Wahl nicht mehr zur Verfügung steht. Halder errang bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2016 das Direktmandat für die Grünen. Die Entscheidung über die Kandidatur trifft am 24. April die Nominierungsversammmlung für den Wahlkreis 15 in Fellbach.

Christoph Mohr ist verheiratet und wohnt seit dem Jahr 2000 in Winnenden. Er ist Diplom-Mathematiker und Gymnasiallehrer für Mathematik, Physik und Spanisch. Nach vielen Jahren im Schuldienst arbeitet er seit 2018 in der Schulverwaltung. Am Institut für Bildungsanalysen Baden-Wurttemberg (IBBW) in Stuttgart ist er im Referat Statistische Erhebungen und Auswertungen tätig.