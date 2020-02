Rems-Murr-Kreis Corona: Anweisungen an Schulen und Kitas

„Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren, vermeiden – unabhängig von Symptomen – unnötige Kontakte und bleiben vorläufig zu Hause.“ – „Personen, die in einem Risikogebiet waren und innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr von dort Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall bekommen, vermeiden alle nicht notwendigen Kontakte und bleiben zu Hause. Diese Personen setzen sich umgehend telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung oder nehmen Kontakt mit dem kassenärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116 117 auf.“

Erhalte eine Schule oder Kita Kenntnis von Corona-Verdachtsfällen, soll die Schul- beziehungsweise Kitaleitung „unverzüglich mit dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt Kontakt“ aufnehmen. „Das Gesundheitsamt bewertet das unter Umständen gegebene Gesundheitsrisiko und veranlasst gegebenenfalls notwendige Maßnahmen (vorübergehender Ausschluss von Schülern vom Unterricht oder von Kindern vom Kita-Betrieb, zeitweise Beschäftigungsverbote von an der Schule oder der Kita Tätigen, temporäre Schließung der Schule oder der Kita)“, schrieb Ministerialdirektor Michael Föll.

Kein Anlass, Schul- und Kitabetrieb einzuschränken

Die Schulleitungen werden in solchen Fällen gebeten, „ihre zuständige Schulaufsichtsbehörde unverzüglich zu informieren. Schulen und Kitas informieren darüber hinaus ihren jeweiligen Träger“. Dieser Passus kommt nach Meinung des Waiblinger Oberbürgermeisters Hesky etwas zu spät im ministerialen Text. „Die Stadtverwaltungen als Träger sollten, wie ich finde, im selben Zuge wie das Gesundheitsamt informiert werden.“

Das Ministerium sieht in Absprache mit den Gesundheitsbehörden vorerst keinen Anlass, den Schul- und Kitabetrieb einzuschränken. Über die Durchführung von Studien- oder Klassenfahrten ins Ausland sowie über Schüleraustausche sei im konkreten Einzelfall von der Schulleitung im Benehmen mit dem Gesundheitsamt zu entscheiden, so Föll. „Das Kultusministerium empfiehlt, im Zweifel von derartigen Aktivitäten bis auf weiteres abzusehen.“

Das Schulamt in Backnang war am Freitag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Derweil sind am Freitag weitere Corona-Fälle in Baden-Württemberg bestätigt worden: einer in Ludwigsburg und einer im Rhein-Neckar-Kreis. Im zweitgenannten Fall hat sich der Kranke offenbar beim Skiurlaub in Südtirol angesteckt. Der Tage zuvor bekanntgewordene Infizierte aus dem Kreis Göppingen hatte sich in Mailand den Virus eingefangen.

Das Robert-Koch-Institut bestätigte dieser Zeitung dennoch, dass in Italien weiterhin ‚lediglich’ die (seit Freitag die gesamte) Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien als Risikogebiete eingestuft sind.