Rems-Murr-Kreis Corona-Daten weitergegeben – war das okay?

„Bedenken nicht in Gänze geteilt“

Ende März stoppte das Sozialministerium die Weitergabe wegen Datenschutzbedenken. Besonders die Übermittlung ganzer Listen, wie es etwa in Böblingen geschehen war, wurde von Datenschützern kritisiert.

Die Stadt Waiblingen erklärt, sich an die Vorgabe des Landratsamtes gehalten und die Daten zu Beginn der Corona-Krise entsprechend weitergegeben zu haben, allerdings nicht in Form von Listen. „Die Datenschutzbedenken des Sozialministeriums werden von der Stadt Waiblingen nicht in Gänze geteilt“, heißt es von der Stadt. Die Datenweitergabe sei für die „enge und reibungslose Zusammenarbeit der Behörden“ notwendig gewesen.

„Ereignisse überschlugen sich“

Auch die Stadt Schorndorf hat die Daten anfänglich weitergegeben, räumt der Erste Bürgermeister Edgar Hemmerich ein. „Die Ereignisse haben sich damals überschlagen“, rechtfertigt er das Vorgehen. Die gegenseitige Unterstützung zwischen dem Ordnungsamt der Stadt und der Polizei habe im Vordergrund gestanden, argumentiert auch er. Außerdem habe man sich an die Aufforderung des Landratsamtes gehalten. Ob die Weitergabe an die Polizei in Form von Listen stattgefunden habe, könne er nicht mehr sagen. Er betont aber, dass es ohnehin nur wenige Daten gewesen seien.

Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink sagt, er könne nachvollziehen, dass die Situation zu Beginn der Krise für die Städte nicht einfach gewesen sei. Trotzdem kritisiert er das Vorgehen: „Es gibt keine rechtliche Grundlage dafür, die Daten generell an die Vollzugspolizei weiterzugeben.“ Nur „anlassbezogen“ sei eine Weitergabe legal. Brink nennt zwei Beispiele: Wenn sich etwa eine infizierte Person nicht an die Auflagen hält, könnten Ordnungsämter die Polizei hinzuziehen. Ein Anlass zur Weitergabe könne aber auch sein, wenn ein Beamter bespuckt wird und überprüft werden muss, ob der Täter infiziert war.

Das Innenministerium hatte unter anderem erklärt, die Daten seien zum Schutz der Polizeibeamten notwendig – Brink hält die Argumentation für problematisch. Schließlich sollte die Polizei im Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern ohnehin vorsichtig sein, schließlich müsse man davon ausgehen, dass nicht alle Infizierten auch tatsächlich positiv getestet wurden beziehungsweise von ihrer Erkrankung wissen.

Jetzt nur noch im Einzelfall

Inzwischen haben sich das baden-württembergische Sozialministerium und das Innenministerium auf eine gemeinsame Verordnung geeinigt. In berechtigten Einzelfällen kann die Polizei seit Dienstag über eine Datenbank des Landesgesundheitsamtes auf die Informationen von Infizierten zugreifen. Mit der neuen Regelung habe man Gesundheitsschutz und Datenschutz in Einklang gebracht und eine landesweit einheitliche Regelung geschaffen, erklärt Sozialminister Manne Lucha. Daten von Menschen, die nicht mehr ansteckend sind, werden wieder gelöscht, erklärt er. An der Erarbeitung der Regelung war der Landesdatenschutzbeauftragte Brink beteiligt.