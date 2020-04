Rems-Murr-Kreis Corona-Krise: 2800 Firmen zeigen Kurzarbeit an

Genaue Zahlen kann die Arbeitsagentur jedoch noch keine liefern. Wenn Betriebe Kurzarbeit planen, müssen sie das bei der Agentur für Arbeit anzeigen. Der Arbeitgeber erwirbt sich mit der Anzeige das Recht, in den nächsten drei Monaten in Kurzarbeitergeld (KUG) zu gehen. Wenn tatsächlich kurzgearbeitet wird, kann der Betrieb innerhalb von drei Monaten die erforderliche Abrechnungsliste einreichen. Erst nach der Abrechnung liegen endgültige Daten dazu vor, wie viele Personen und welche Branchen betroffen waren.

Der einzige Anhaltspunkt zum Kurzarbeitergeld sind daher die in der Agentur für Arbeit Waiblingen eingegangenen KUG-Anzeigen. Diese befinden sich teilweise noch im Bearbeitungsprozess und können daher nur geschätzt werden. Die Agentur für Arbeit Waiblingen geht davon aus, dass diesen März knapp 2800 Anzeigen eingegangen sind. Im März 2009 waren es 236 Anzeigen, im kompletten Jahr 2009 1157 Betriebe, in denen damals mehr als 21 000 Beschäftigte betroffen waren.

Südwestmetall: Kurzarbeit auf 24 Monate verlängern

In der Metall- und Elektroindustrie ist die Zahl der zur Kurzarbeit angezeigten Personen explosionsartig gestiegen, erklärt Michael Kempter. Bundesweit waren es im März bereits mehr als 152 000. Zum Vergleich nennt der Südwestmetall-Geschäftsführer die Zahlen der vergangenen Jahre, in denen die Zahl der Kurzarbeiter oft deutlich unter 10 000) gelegen habe.

„Wir begrüßen das entschlossene Handeln der Bundesregierung, was die Kurzarbeit und deren Verbesserungen für Arbeitgeber angeht“, sagt Kempter im Namen der rund 100 Mitgliedsunternehmen des Bezirksverbandes Rems-Murr mit ihren 20 000 Beschäftigten. Allerdings sollte die maximale Bezugsdauer von zwölf auf 24 Monate verlängert werden. „Es wäre ein weiterer, wichtiger, Beitrag um Arbeitsplätze zu erhalten.“ Wenn der Zeitraum für den Bezug von Kurzarbeitergeld jetzt nicht umgehend auf 24 Monate verlängert werde, müssen Unternehmen die schon länger in Kurzarbeit sind, diese beenden - ein massiver Personalabbau wäre die unausweichliche Folge. „Das will niemand.“ Die Corona-Pandemie treffe die Branche in einer Zeit, die ohnehin schwierig sei. Stichwort Transformation und deren Kosten wie auch die allgemeine schwierige wirtschaftliche Lage in der Metall- und Elektroindustrie, sagt Kempter und weist darauf hin, dass die Produktion in Baden-Württemberg im Januar 2020 um 6,3 Prozent eingebrochen sei im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Kärcher: Reinigung und Hygiene haben besondere Wichtigkeit

Bei der Firma Kärcher, mit rund 3100 Mitarbeitern in Winnenden und Schwaikheim, einer der größten Arbeitgeber im Kreis, ist derzeit keine Kurzarbeit geplant, teilt der Reinigungsspezialist auf Anfrage mit. Jedoch seien die weiteren Auswirkungen der Corona-Krise momentan schwer absehbar und müssten regelmäßig neu bewertet werden. Gegenwärtig ist die wirtschaftliche Entwicklung in den verschiedenen Märkten äußerst unterschiedlich, so Kärcher. In einigen Ländern sei das öffentliche Leben drastisch eingeschränkt, in anderen Ländern - zum Beispiel in China und Japan - habe Kärcher im März die Umsätze hingegen steigern können. Ein Grund hierfür ist sicher, dass Reinigung und Hygiene in der aktuellen Lage eine besondere Wichtigkeit zukommt.

Auch bei der Stihl-Gruppe ist Kurzarbeit kein Thema. Derzeit: „Wir beobachten die Lage und fahren auf Sicht. Die Situation könnte sich jedoch kurzfristig zuspitzen, so dass dann Kurzarbeit notwendig wird“, teilt der Hersteller von Motorsägen und -geräten mit. Stihl beschäftigt in Waiblingen und Fellbach mehr als 4000 Leute. Die Fertigung am Waiblinger Standort habe das Unternehmen bislang weitgehend aufrechterhalten. „Einige unserer Lieferanten von Komponenten haben aufgrund der aktuellen Entwicklungen ihren Betrieb vorübergehend selbst geschlossen oder schließen müssen. Die daraus resultierenden Engpässe in der Fertigung seien momentan noch beherrschbar, da Stihl in vielen Fällen noch auf vorhandene Bestände zurückgreifen könne. Als Familienunternehmen sieht sich Stihl in der Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern. „Dazu gehört auch, dass wir versuchen, Arbeitsplätze zu sichern und, soweit es möglich ist, weiter zu produzieren und unsere Händler zu beliefern.“ Dies geschehe in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden und unter Einhaltung strenger und behördlicher Schutzmaßnahmen an den einzelnen Standorten.

DGB: Kurzarbeit kann direkt in Hartz IV münden

Beschäftigte auf Kurzarbeit müssen erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen, gibt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu bedenken. Auch Normalverdienende drohten, in Hartz IV zu fallen. Mehr als 70 000 Betriebe im Land haben bereits Kurzarbeit angezeigt. Perspektivisch könnten mehr als eine halbe Million Beschäftigte im Land von Kurzarbeit betroffen sein. Mehrere Zehntausend Arbeitnehmer könnten jedoch von einem Kurzarbeitergeld von lediglich 60 Prozent beziehungsweise 67 Prozent (mit Kind) ihres Nettogehalts nicht leben. Laufende Kosten für Mieten oder Immobilienkredite belasten ihr um 40 Prozent geschrumpftes Budget unverändert.

Martin Kunzmann, Vorsitzender des DGB Baden-Württemberg nennt die Beispiele Handel, Hotel- und Gaststättengewerbe, Leiharbeit oder das Zustellergewerbe, in denen nur geringe Löhne gezahlt werden und Kurzarbeit unmittelbar in Hartz IV führen könne. So verdiene ein verheirateter Koch mit zwei Kindern in Stuttgart 1801 Euro netto. Die Warmmiete kostet 950 Euro. Nach Abzug der Miete bleiben in normalen Zeiten 851 Euro. Bei Kurzarbeit erhält der Koch jedoch nur noch 1209 Euro (67 Prozent vom Netto), nach Abzug der Miete bleiben lediglich 259 Euro zum Leben.

Der DGB forderte die Arbeitgeber erneut auf, umgehend mit den Gewerkschaften tarifliche Aufstockungen der unzureichenden Kurzarbeitergeldleistungen zu vereinbaren. So wie in der Metall- und Elektroindustrie, wo es seit 2012 einen Tarifvertrag zu Kurzarbeit und Beschäftigung gibt. Der sieht Aufstockungen bis fast 100 Prozent des früheren Nettolohns vor oder aber einen abgesenkten Zuschuss mit Beschäftigungssicherung. Dieses Modell stärke die Liquidität der Firmen und sichere Arbeitsplätze, sagt Matthias Fuchs.