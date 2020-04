Rems-Murr-Kreis Corona-Krise: Brennpunkt Haus Röder

Das Haus Röder ist durchaus besonderes in der Altenheim-Landschaft: Es nehme, sagt der Landrat, entschlossen Hochbetagte auf, die schwere Erkrankungen mitbringen. Zitat von der Homepage der Einrichtung: „Wir pflegen Menschen mit akuten und chronischen Krankheiten, Behinderungen, gerontopsychiatrischen Krankheiten und Menschen in der letzten Pflegephase“. Das sei etwas, das dieses Haus „auszeichnet“, sagt Sigel. In manchen anderen Heimen, erzählt Röder, würden derzeit zum Beispiel Demenzkranke gar nicht mehr genommen – „wir differenzieren da nicht“: Wenn jemand anderswo nicht unterkomme, „lösen wir das Problem. Wir tun, was möglich ist. Dafür sind wir da“. Dass aber „diese sehr schwachen Leute als Erste das Zeitliche segnen – ich kann’s nicht ändern.“

Der medizinische Fachbegriff, der in diesem Zusammenhang wichtig ist, lautet: „multimorbid“. Davon spricht man, wenn an einer einzelnen Person mehrere Krankheiten gleichzeitig nagen. Das Phänomen ist typisch für besonders alte Menschen.

Zehn Verstorbene in so kurzer Zeit in einem so kleinen Heim erschreckt

Wenn unter solchen Risikopatienten das Virus um sich greift, ist die Zahl der Todesfälle absehbar hoch – und ob alle Toten im Haus Röder „an Corona“ gestorben sind oder nur „im Zusammenhang mit Corona“, ist kaum beantwortbar. Bei manchen mag die Infektion nur der letzte Impuls gewesen sein, der die schwach strömenden Lebenskräfte vollends zum Versiegen brachte. Bei manchen mag gar nicht die Ansteckung, sondern allein das Bündel aus anderen Altersgebrechen die Todesursache gewesen sein. Näheren Aufschluss könnten vielleicht Obduktionen geben, aber diese Option ist derzeit offenbar nicht im Gespräch.

Aufgrund der vielen sehr Alten und Kranken, sagt Martina Keck, sei im Haus Röder die „Grundsterblichkeit“ auch außerhalb der Corona-Zeit hoch – ob sie aktuell überhaupt signifikant angestiegen ist, ließe sich nur klären, wenn man die Zahl der Todesfälle aus vergangenen Monaten oder gar Jahren zum Vergleich auswerten würde.

Dennoch, zehn Verstorbene in so kurzer Zeit in einem so kleinen Heim, das erschreckt und wirft Fragen auf. Wenn gerade hier die Bewohner wegen ihres allgemeinen Zustandes besonders gefährdet sind – müssten dann nicht auch die Sicherheitsregeln besonders scharf sein? Müssten nicht entweder die noch nicht Infizierten jetzt zu ihrem Schutz aus dem Haus entfernt oder die Angesteckten in ein anderes Heim, eine Klinik verlegt werden?

„Würden wir zumachen, säßen 40 Leute auf der Straße"

Wenn sich ein schwerer Krankheitsverlauf abzeichne, „wird und wurde eine Versorgung im Krankenhaus angeboten“, sagt Martina Keck – aber: „Gerade im Haus Röder haben mehrere Bewohner dieses Angebot abgelehnt.“ Sie wollten offenbar nicht aus dem vertrauten Umfeld gerissen werden. Karl-Gert Röder berichtet Ähnliches: Den ersten Angesteckten, der später dann verstarb, „wollten wir ins Krankenhaus geben – Angehörige haben den Transport verweigert.“ Es gebe mehrere „ähnliche Fälle“.

In andere Heime verlegen? Die alten Menschen, sagt Keck, würden andernorts gar nicht „ohne weiteres aufgenommen“. Röder erzählt: Er kenne einen Kollegen, der „seit Monaten“ versuche, „das Haus leer zu kriegen, weil er größtenteils Doppelzimmer hat“ und die Ansteckungsrisiken absehbar seien – und schaffe es nicht. „Würden wir zumachen, säßen 40 Leute auf der Straße. So schnell finden Sie keinen Ersatz.“

Sollten Verwandte ihre infizierten Angehörigen holen und nach Hause mitnehmen? Das Landratsamt rät ab: „In einem Pflegeheim sind ältere Menschen von Fachpersonal betreut, es gibt strikte Hygienepläne, Kontrollen von Gesundheitsamt und Heimaufsicht – diese Vorschriften können außerhalb von Heimen nicht in diesem Maße eingehalten werden.“

„Wie wird mit den Infizierten umgegangen?"

Alles Schicksal, Pech, traurige Fügung? Der Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer lässt Zweifel anklingen. Zwar werde die Stadt nicht in die Lage einbezogen, alles obliege komplett dem Landratsamt – aber die Todesrate in so einem kleinen Heim sei einzigartig für den Rems-Murr-Kreis, so viel will er zur Einordnung schon sagen. Woran könnte das liegen? Andere Häuser hätten große Träger und seien folglich wohl professioneller strukturiert als so eine Privateinrichtung, glaubt Klopfer. Konsequenzen könne er als Stadtoberhaupt nicht ziehen – das müsste die Heimaufsicht tun, sprich: das Landratsamt.

Bereits im März hatte Matthias Klopfer „ein Streitgespräch“ mit dem Heimleiter: Der OB warf Karl-Gert Röder vor, dass er die Angehörigen der Pflegebedürftigen nicht umgehend über den ersten Corona-Verdacht im Hause habe informieren wollen. „Wir waren da unterschiedlicher Meinung. Nur mit Nachdruck meinerseits ist das dann passiert.“ Klopfer sagt, er habe das Landratsamt mehrmals darauf hingewiesen, dass man, was das Haus Röder betrifft, engmaschiger kommunizieren müsse bei wichtigen Fragen: „Wie wird mit den Infizierten umgegangen? Sind die Hygiene- und Schutzvorschriften eingehalten?“

Ob Angehörige Anzeige erstattet hätten oder sich mit der Heimleitung auseinandersetzen würden, ist dem Oberbürgermeister nicht bekannt. Falls es zu juristischen Nachspielen, womöglich gar Prozessen kommen sollte, würde „uns das auch nicht gemeldet, da sind wir als Stadt außen vor“.

Jeder Bewohner hat seine eigene Lebensgeschichte

Aber Matthias Klopfer gibt ganz offen zu – und so habe er es auch schon Karl-Gert Röder gesagt: „Wenn meine Mutter im Haus Röder untergebracht wäre, würde ich harte Fragen stellen.“

Einen Hinweis zur Einordnung liefert der AOK-Pflege-Navigator, ein systematisches Auswertungstool zur Heimqualität. Das Haus Röder hat dort eine 1,5 in der Kategorie „Befragung der Bewohner“, eine 1,8 beim „Umgang mit Demenzkranken“ und eine glatte 1,0 beim Thema „Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung“. Diese Noten legen nahe, dass das, was auf der Homepage des Heims steht, wohl mehr ist als Wortgeklingel: „Wohlbefinden und Geborgenheit der Bewohner stehen im Mittelpunkt. Jeder Bewohner hat seine eigene Lebensgeschichte. Wir versuchen, diese kennenzulernen, um das Verhalten des Bewohners besser verstehen zu können. Erkenntnisse aus der Bewohnerbiografie ermöglichen eine individuelle Pflegeplanung und einen weitgehend bewohnerbezogenen Tagesablauf. Unser Verhältnis zu den Bewohnern ist einfühlsam und vertrauensvoll.“

Deutlich schlechter schneidet das Haus Röder beim AOK-Pflege-Navigator in den Kategorien „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“ und „Pflege und medizinische Versorgung“ ab: 2,5 und 3,4.

Alle 61 Rems-Murr-Pflegeheime sollen flächendeckend getestet werden

Liegen die Stärken des Heims eher bei der Empathie und Zuwendung im Umgang mit dem Tode bereits sehr nahen Menschen als bei durchstrukturierten Standards? Nur Spekulation auch das.

Dass Altenpflegeheime Brennpunkte in der Corona-Krise werden würden, stand von Anfang an zu befürchten, denn hier kommen zwei Beschleuniger zusammen: die Anfälligkeit der Menschen und die räumliche Nähe zueinander. Nicht nur das Haus Röder hat derzeit zu kämpfen. Martina Keck vom Landratsamt bittet um Verständnis, „dass wir in dieser dynamischen Lage, in der sich die Zahlen mehrmals täglich ändern, eine Übersicht“ – in welchen Heimen gibt es wie viele Infektionen? – „zumindest aktuell nicht bieten können“. Es wurden allerdings „auch schon Heime getestet, in denen kein einziger Fall bestätigt wurde.“ Haben die irgendetwas besser gemacht? Oder schlicht Glück gehabt?

Der Landkreis hat sich mittlerweile zu einem ungewöhnlichen Schritt entschieden: „Obwohl es noch keine verbindlichen Zusagen des Landes gibt, was die Kosten dafür angeht“, ist er derzeit dabei, alle 61 Rems-Murr-Pflegeheime „flächendeckend zu testen“, Bewohner für Bewohner, Pflegekraft um Pflegekraft. Manche Probleme werden sich womöglich erst dadurch offenbaren, während sie andernorts unterm Teppich bleiben: „Wer viel testet, bekommt viele positive Testergebnisse“, sagt Martina Keck.

Ohne Tests gäbe es womöglich in den nächsten Wochen viele Todesfälle, die gar nicht mit Corona verknüpft würden – denn bei den meisten hochbetagt Verstorbenen reichen Multimorbidität und Altersschwäche allein als plausible Erklärung aus.

