Rems-Murr-Kreis Corona-Krise: Förderprogramm soll Künstlern helfen

Fellbach/Stuttgart.

Die in Stuttgart ansässige Josef Wund Stiftung hat unter dem Motto "Back to Life" ein Förderprogramm zur Unterstützung von kulturellen Institutionen und Künstlern aufgelegt. Möglich sei dies einer aktuellen Pressemitteilung zufolge "Dank einer großzügigen Spende der Wohninvest Holding GmbH aus Fellbach." Die 400 000 Euro seien nach dem Wunsch von Harald Panzer, dem Geschäftsführenden Gesellschafter der Wohninvest, in erster Linie für durch die derzeitige Situation unverschuldet in Not geratene Kunstschaffende aus dem Rems-Murr-Kreis vorgesehen. Es gebe kein Antragsverfahren; die Auswahl der Destinatäre erfolge durch die Stiftung.