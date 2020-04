Rems-Murr-Kreis Corona-Krise: Kinderschutz ist nicht abgesagt

Der zweite Punkt: Sollen Kinder, die zu Hause womöglich Gewalt oder Verwahrlosung ausgesetzt sind, in einer Notbetreuung aufgenommen werden – nehmt den Allgemeinen Sozialen Dienst mit ins Boot, heißt es in einem Infoschreiben des Landkreistags, sprich: Diese Form des Kinderschutzes hat das Land auf dem Schirm.

Bis jetzt verzeichne das Jugendamt im Rems-Murr-Kreis keinen dramatischen Anstieg der Zahl der Menschen, „die sich an uns wenden“, sagt Gläss, doch natürlich macht er sich Sorgen. Es gehe nicht, dass das Amt jetzt Besuche absagt in Familien, die dringend der Hilfe bedürfen. Man kann nicht einfach Wohngruppen schließen und Kinder nach Hause schicken. Wohin denn – nach Hause?

Die Belegschaft des Jugendamts plant neu, verändert Abläufe, sagt zwar auch Termine ab, nimmt dringende nach wie vor persönlich wahr, telefoniert und telefoniert und telefoniert. „Wir sind da“, fasst Holger Gläss zusammen. „Es ist absolut bemerkenswert, was grade alle leisten“ – mit dieser Art Wertschätzung würdigt der Kreisjugendamtsleiter seine Mannschaft.

In diesen Zeiten steigen neue Ängste hoch

Dass es in einer beispiellosen Situation wie dieser zu noch mehr Belastungen in ohnehin schon belasteten Familien kommt, dass neue Ängste hochsteigen, ein Nährboden entsteht für neue Konflikte und Streitereien, das liegt auf der Hand. Lautstark Alarm schlägt aktuell eine Gruppe von 100 Wissenschaftlern, die einen nationalen Krisenstab für mehr Kinderschutz in Corona-Zeiten fordert. Die Professorin Maud Zitelmann beklagt in einem Brandbrief, Kinderschutz werde derzeit dramatisch vernachlässigt. Viele Kinder und Jugendliche seien wegen der Kontaktsperren massiv gefährdet. „Ich glaube nicht, dass wir das brauchen“, sagt Holger Gläss mit Blick auf den Ruf nach einem nationalen Krisenstab. Nötig sei jetzt, „dass wir, die Jugendämter, Flagge zeigen“. Der Unterstützungsbedarf werde dramatisch steigen.

Aus diesem Grund werde die Arbeit jetzt nicht reduziert – nur verändert. Persönliche Kontakte zu Klienten sind nicht abgeschafft. Sie finden statt, sofern nötig. Was nötig ist und was nicht – das ist eine Abwägungsfrage, mit der sich eine Behörde wie das Jugendamt sowieso dauernd befassen muss. „Alternative Lösungen suchen“, das sei jetzt das Gebot der Stunde, sollten beispielsweise Gruppen in Wohn-Einrichtungen schließen müssen, weil ein Corona-Fall auftritt.

Unterdessen organisiert man die Arbeit im Jugendamt jetzt so, dass man sich innerhalb der Mitarbeiterschaft möglichst wenig persönlich begegnet, möglichst viel per Telefonkonferenz bespricht: Insofern unterscheidet sich ein Amt aktuell nicht von Betrieben, die alle vorausschauend planen müssen: Wie schütze ich meine Leute am besten, damit der Laden auch dann noch läuft, wenn wir auf dem Höhepunkt der Krankheitswelle angekommen sind – und das sind wir aktuell noch nicht.

Beratungsstellen nach wie vor erreichbar

Gerichtsbeschlüsse und Zahlungsverpflichtungen gelten auch in Corona-Zeiten, betont derweil der Jugendamtsleiter. Für ihn geht es aktuell nicht darum, ob eine verpflichtende Leistung erbracht wird – sondern wie sie erbracht wird. Aktuell fließen Zahlungen weiter, darauf legt Holger Gläss Wert: Tageseltern erhalten weiterhin Geld, obwohl sie im Moment keine Kinder betreuen dürfen. Beschäftigte, die sonst soziale Gruppenarbeit anbieten, werden weiter bezahlt. Sie helfen jetzt an anderer Stelle, telefonieren, verfassen Rundschreiben und, und, und. Man wird jetzt eher als sonst von sich aus bei Familien anrufen, die in der Kartei gelistet sind: Wie geht’s euch? Braucht ihr Hilfe?

„Wir sind da“, wiederholt Gläss. Anrufe dringen durch, auch wenn Telefone umgeschaltet sind. Die Beratungsstellen sind nach wie vor erreichbar. Demnächst geht ein umfangreiches Schreiben an die Kommunen heraus mit Hinweisen zur Kinder- und Jugendhilfe in diesen Zeiten. Das Amt, nein, die Menschen tasten sich voran, loten aus, halten den Betrieb am Laufen: Das ist, was zurzeit die meisten verbindet.

Anlaufstellen und Telefonnummern

Die zentrale Kontakt-Telefonnummer beim Jugendamt lautet: 0 71 51/5 01-12 86.

Die Beratungsstellen für Familien und Jugendliche sind telefonisch erreichbar: in Waiblingen unter 0 71 51/5 01-15 00, in Schorndorf unter 0 71 81/9 38 89-50 39, in Backnang unter 0 71 91/8 95-40 39.

Die frühen Hilfen am Jugendamt sind hier telefonisch erreichbar: 0 71 51/5 01-12 92 (Waiblingen), 5 01-50 30 (Schorndorf), 5 01-40 26 (Backnang) - immer Waiblinger Vorwahl.

Die Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt gehört zum Jugendamt und ist nach wie vor erreichbar. Sie ist in Waiblingen (Tel. 0 71 51/5 01-14 96), Schorndorf (Tel. 0 71 81/ 9 38 89-50 24) und Backnang (Tel. 0 71 91/8 95-40 58) ansässig.