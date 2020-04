Rems-Murr-Kreis Corona-Krise: Sollten Fitness-Studios wieder öffnen?

Pro Studio haben die Kreuters zwischen einer und anderthalb Millionen Euro investiert. „In Schorndorf haben wir Anfang dieses Jahres erneut modernisiert und 300 000 Euro für zum Beispiel neue Geräte bezahlt. Unsere finanziellen Reserven sind schlichtweg aufgebraucht.“

Die laufenden Kosten betragen insgesamt pro Monat 250 000 Euro. „Wir können die Kosten maximal um 15 Prozent senken. Alles andere sind Fixkosten für Personal, Mieten, Leasingraten für die Fitness-Geräte, Kreditraten et cetera.“

70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hielten bis zur qua Corona-Verordnung verfügten Schließung vor rund anderthalb Monaten den Betrieb in den fünf Studios und in der Verwaltung am Laufen. „Wir haben auch duale Studenten bei uns, die sich zum Fitnessökonom ausbilden lassen.“

Zur Überbrückung sind nun etwa die Hälfte in Kurzarbeit. Die andere Hälfte ist geringfügig beschäftigt (auf 450-Euro-Basis), für sie darf kein Kurzarbeitergeld beantragt werden. Betriebsbedingt gekündigt hat Kreuter bislang niemandem. Er hat 30 000 Euro Soforthilfe beantragt und bekommen und bemüht sich gerade um einen KfW-Förderkredit in Höhe von 200 000 Euro.

Die existenziellen Probleme kommen spätestens 2021

Die Erwartungen der Kunden seien heutzutage sehr, sehr groß, für 19,90 oder 24,90 Euro im Monat viel geboten zu bekommen. Rund 11 000 Mitglieder haben Kreuters fünf „Clever-fit“-Studios insgesamt, die meisten haben Jahresverträge. Die Kalkulation sei eng gestrickt.

„Wir hatten seit der coronabedingten Schließung eine Beitragsabbuchung. Bislang haben rund zehn Prozent der Mitglieder die Zahlung der Beiträge für April verwehrt beziehungsweise zurückgefordert.“ Die Reaktionen seien ganz unterschiedlich gewesen: „Wir bekamen Mails mit Betreffs wie ‘kein Training, kein Geld’ mit CC an einen Anwalt. Andere schrieben, sie wären gerade in Kurzarbeit oder hätten wegen der Corona-Krise ihren Job verloren und könnten im Moment die Beiträge leider nicht bezahlen. Wir versuchen, mit jedem individuell dann eine Lösung zu finden“, so Kreuter.

Sehr dankbar sind die Kreuters und ihr Team für die vielen Kunden, die ihre Beiträge weiterlaufen lassen. „Es gibt viele, die uns positives Feedback gegeben haben und uns den Rücken stärken. Ohne diese Unterstützung müssten wir gleich jetzt direkt zumachen.“ Diesen Kunden bieten die Kreuters verschiedene Wiedergutmachungen für das entgangene Training an: bei einer Wiedereröffnung etwa Gratismonate, einbuchbare Ruhezeiten oder Gutscheine - auch wenn das finanziell natürlich den Studio-Betrieb belasten wird.

Eine Besonderheit der Fitness-Studio-Branche wird den Kreuters und ihrem Team aber erst nachgelagert zu schaffen machen, „wahrscheinlich erst 2021, wenn dann niemand mehr verstehen kann, was das noch mit Corona zu tun haben soll“.

In Fitness-Studios sei ein Kommen und Gehen: Ihren Jahresvertrag kündigen regulär im Schnitt 30 Prozent der Kunden über das Jahr verteilt - fristgerecht. Das Ziel sei natürlich, diese 30 Prozent durch Neuverträge beziehungsweise neue Kunden wieder mindestens auszugleichen. „Dieser Ausgleich kann uns aber gerade nicht gelingen, weil ja jetzt, durch die coronabedingten Schließungen, niemand mehr einen Vertrag abschließt, und dann im Sommer gibt es erfahrungsgemäß eh weniger Vertragsabschlüsse für Indoor-Sportangebote.“

Die Verluste beliefen sich bereits auf 170 000 Euro. Und unterm Strich fehlten in der Kalkulation bis Ende Mai 2020 jetzt schon 1000 Neukunden, sagt Kreuter.

Vorschläge für Corona-Prävention in Fitness-Studios

„Eine zeitweise Senkung der Mehrwertsteuer wäre vielleicht ein Anfang, auch unsere Branche durch die Corona-Krise zu bringen“, so Norman Kreuter. Noch besser wäre freilich die Zulassung, unter Auflagen wieder öffnen zu dürfen.

„Wir kriegen viele Rückmeldungen, dass den Kunden der Sport bei uns in den Studios fehlt, als Ausgleich zum Alltag. Gerade jetzt, wo vielen im Home-Office das Dach auf den Kopf fällt“, sagt Norman Kreuter. Außerdem sei körperliche Fitness sehr gut für das Immunsystem.

Zwar ist sich Kreuter bewusst, dass beim Sport natürlich quasi mehr geatmet werde und der Tröpfcheninfektion deshalb Vorschub geleistet wird. Es gebe jedoch eine Reihe von Maßnahmen die Corona-Prävention auch in Studios zu gewährleisten, findet er. Seine Vorschläge:

Außer an Montag- und Dienstagabenden zwischen 16 und 20 Uhr seien ihre Fitness-Studios häufig gar nicht so voll. „Wenn Sie morgens kommen, ist es meist leer. Der Mindestabstand von zwei Metern wird in der Regel allemal eingehalten.“ Zu Stoßzeiten müsste die Personenzahl der Trainierenden aber auf zum Beispiel 60 beschränkt werden. „Wir haben Drehkreuze, den Einlass steuert eine Software, das können wir auf 60 begrenzen. Außerdem können wir an die Leute appellieren, aus Fairness füreinander nur eine Stunde zu trainieren, zum Beispiel. So bleiben die Warteschlangen überschaubar. Getrennte Ein- und Ausgänge wären auch möglich bei uns“, sagt Kreuter.

Man könnte zudem jedes zweite Cardiogerät leer lassen und sperren und sogar auch zwischen die Geräte mobile Folien-Trennwände stellen, sagt Kreuter.Desinfektionsmittel stünden überall jetzt schon bereit. Die Desinfektion der Geräte nach jeder Benutzung könnte zur Pflicht erklärt werden.„Die Umkleiden und Duschen würden wir geschlossen lassen und die Leute bitten, schon in Sportkleidung zu kommen, sich nur noch die Schuhe zu wechseln“, so Kreuter.

Die Rechte der Kunden

„Wenn Ihr Fitnessstudio schließen muss, liegt damit eine Vertragsstörung vor. (...) Damit sind beide Vertragspartner von ihrer Leistungspflicht befreit. Die Folge: Mitglieder sind für die Zeit der Schließung von ihrer Beitragspflicht befreit“, schreiben die Verbraucherzentralen (VZ) in einem Corona-FAQ.

Die meisten Verträge enthalten für solche Fälle keine Regelungen. „Eine Lösung des Problems kann beispielsweise sein, den Vertrag zeitweise ruhen zu lassen, bis Sie die Leistungen wieder in Anspruch nehmen können.“ Für eine außerordentliche Kündigung dürfte eine vorübergehende Schließung wegen Corona in der Regel nicht ausreichen. „Denn schließlich kann man das Fitness-Studio ja wieder nutzen, wenn es wieder geöffnet hat. Wir empfehlen, sich mit dem Betreiber des Fitness-Studios in Verbindung zu setzen und nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen“, so die VZ.

Diskutiert wird gerade aber auch ein Gesetzesentwurf, der Gutscheine statt Geld vorsieht. Die Verbraucherzentralen kritisieren solche „Zwangsgutscheine“ ausdrücklich. Allerdings stehe noch nicht fest, ob der Gesetzesentwurf wie geplant beschlossen wird und wann die Regeln in Kraft treten. Der Gesetzesentwurf nennt konkret Konzerte, Festivals, Theatervorstellungen, Lesungen, Filmvorführungen oder Sportwettkämpfe. Als Freizeiteinrichtungen werden Museen, Freizeitparks, Tierparks, Schwimmbäder oder eben Sport- und Fitness-Studios aufgeführt.

Sollte der Gesetzentwurf wie geplant umgesetzt werden, hätten Verbraucher einen Anspruch auf einen reinen Wertgutschein, es dürfe sich also nicht um einen Sachgutschein handeln. Bei Monats-, Jahres-, Saison- oder Dauerkarten beziehungsweise Mitgliedsbeiträgen (wie bei Sportstudios) wird die Höhe des Gutscheins anteilig dem Wert des nicht nutzbaren Anteils berechnet, erläutert die VZ.