Rems-Murr-Kreis Corona-Stillstand erhöht die Legionellen-Gefahr

Welche Keime können gefährlich werden?

Legionellen sind Bakterien, die als Ursache verschiedener Krankheitsbilder gelten, dazu zählen grippeartige Beschwerden, bis hin zur Lungenentzündung. Der Begriff der Legionärskrankheit – eine Art der Lungenentzündung – geht auf diese Bakterien zurück. Neben Legionellen bestehe das Risiko weiterer pathogener Keime im Trinkwasser, etwa die coliformen Keime „Escherichia coli“ und „Pseudomonas aeruginosa“. „Die Rede ist vom berüchtigten Krankenhauskeim. Er ist sehr schwer zu bekämpfen und oft resistent gegen Antibiotika.“

Wie schlimm ist die Lage nach den ersten Wochen der Schließungen?

„Legionellen verdoppeln sich bereits nach drei bis vier Stunden bei einem guten Nährstoffangebot. Da eine sehr geringe Anzahl von Legionellen immer vorhanden ist, kann man sich ausrechnen, wie lange es dauern wird, bis der Grenzwert erreicht wird“, so Frank Luft. Durch Home-Office und Kurzarbeit sind zwar viele Wassernutzer zu Hause, was die Problematik in den bewohnten Objekten vermindern könnte. „Allerdings führen die Leerstände dazu, dass die Trinkwasserinstallationen einer sehr hohen Verkeimungsgefahr ausgesetzt sind“, so Frank Luft. Das Wasser stehe grundsätzlich unter einem zu hohen Versorgungsdruck in den Leitungen. „Durch die Stagnation bilden sich eh schon Biofilme, die mit Korrosion den Nährstoff, das Wachstumspotenzial der Keime und Bakterien erhöhen.“