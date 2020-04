Rems-Murr-Kreis Corona-Verordnung benachteiligt den Fachhandel

Auf Nachfrage dieser Zeitung schreibt das Baden-Württembergische Wirtschaftsministerium, der „erlaubte Sortimentanteil“ systemrelevanter beziehungsweise lebensnotwendiger Ware müsse mindestens 50 Prozent des Gesamtsortiments betragen. Danach richtet sich, wer regulär öffnen darf und wer nicht beziehungsweise wer welche Verkaufsbereiche öffnen darf und wer nicht. „Hintergrund der Regelung ist, dass sich die Menschen bereits wegen des Einkaufs der Drogerieartikel im Laden befinden und andere Dinge ‘nebenbei’ kaufen“, so das Ministerium.

Für Max Mayer reicht das nicht als Erklärung. Er macht momentan nur einen Bruchteil des üblichen Umsatzes, musste seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Für ihn gehe es um das nackte Überleben, sagt er. Wie auch für die „komplette Innenstadt“. Einmal in Rage, legt Mayer nach: „Im Müller-Markt verkaufen sie in einer kompletten Abteilung Spiel- und Schreibwaren, auch CDs und DVDs. Uns machen sie die Buden zu, dort geht es wieder uneingeschränkt weiter. Entweder Grundservice oder es dürfen alle offen haben. Legoklötze sind nicht lebensnotwendig.“

„Je größer das Geschäft ist, desto mehr stecken sich an“

Mayer sagt, es gehe ihm nicht um grundsätzliche Kritik an dem, was gegen Corona getan wird. Natürlich müssten die Behörden das Virus entschieden bekämpfen. Das dürfe aber nicht zulasten eines fairen Wettbewerbs gehen. Er verwahrt sich gegen die Behauptung, das Sortiment der Drogerien ließe sich nicht trennen. Also in eine Grundversorgung und alles andere: „Das geht schon, wenn man will.“ Ein simples Absperrband reicht im Grunde aus – so wie es im Müller-Markt auch vor dem jüngsten Auslegungshinweis zur Corona-Verordnung gemacht worden ist.

Mayer tauscht sich regelmäßig mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Winnenden aus, klärt offene Fragen. Anfangs sei etwa unklar gewesen, was unter einem Abholservice zu verstehen ist. Also eben nicht vorne die Ladentür zu schließen, um sie hinten wieder aufzumachen. Das ist nun geklärt. Mayers Lieferservice läuft auf Hochtouren, kann den Umsatzeinbruch im Ladengeschäft aber lange nicht ausgleichen. Die Wirksamkeit der neuen Verordnungen zweifelt der Unternehmer mit einem Wink auf die Baumärkte an: „Je größer der Schuppen ist, desto mehr stecken Sie doch an. Auch mit Eingangskontrollen.“ Er glaubt, dass sich die Ansteckungsgefahr in Geschäften wie seinem niedrig halten ließe. Vorausgesetzt natürlich, die Menschen halten Abstand und die Sicherheitsregeln ein.

Umsatz im Ostergeschäft geht am Blumen-Fachhandel vorbei

Christel Linsenmaier vom Blumen-Winkler in Waiblingen teilt die Kritik. Für ihre Gärtnerei werde es eng. Bau- und Supermärkte hingegen machten mit Produkten, die nicht Teil der Grundversorgung sind, überdurchschnittliche Umsätze. Manche davon hätten sogar spezielle Osterkörbe zusammengestellt. Seit 125 Jahren gibt es den Blumen-Winkler, die jetzige Krise ist die wohl größte der Firmengeschichte. Die Chefin hat Soforthilfen beantragt, ihre Floristinnen in die Kurzarbeit geschickt. Der Betrieb läuft auf Sparflamme weiter. Linsenmaier erinnert sich: „Die letzten zwei Tage vor der Schließung waren bombig. Wir haben es dann noch mit einem Abholservice versucht, doch die Nachfrage war zu gering. Den Laden haben wir ausgeräumt, Kühlhaus und Heizung abgeschaltet.“

Auf dem Schmidener Feld, wo sonst Obst verkauft wird, gebe es nun ein Blumenhäusle mit Selbstbedienung. Linsenmaier bringt kleine, einfache Sträuße dorthin. Was sich im Moment nicht mehr lohnt, sind individuelle Sträuße. Die Lieferketten sind zusammengebrochen. Während die Lieferaufträge zugenommen haben, können sie über eines nicht hinwegtäuschen: „Wir machen, wenn es viel ist, 20 Prozent des normalen Umsatzes.“ Eineinhalb Kilometer liegen beim Blumen-Winkler zwischen Laden und Gewächshäusern. Das war letztlich das K.-o.-Kriterium. Hofläden mit Produktion und Verkauf an derselben Stelle dürfen öffnen.

Ihr sei empfohlen worden, doch direkt aus den Gewächshäusern zu verkaufen, sagt Linsenmaier. Aber: „Aus einer Produktionsanlage kann man nicht so einfach eine Verkaufsanlage machen.“ Sie ergänzt: „Aldi und Edeka produzieren doch auch nicht vor Ort.“ So geht der Umsatz im Ostergeschäft am Fachhandel vorbei.

Neuer Online-Shop ist auch eine Lösung

Peter Kübler ist der Geschäftsführer von E+E in Geradstetten. Sein Spielwarengeschäft verkauft Produkte, die selbst die bestsortierte Drogerie nicht bieten kann. Trotzdem ist der Umsatz um etwa 60 Prozent eingebrochen. „Das alles berührt uns drastisch. Entweder dürfen alle aufmachen oder keiner.“ Vor allem fehlen dem Spielwarenhändler die Kunden, die im Vorbeigehen etwas kaufen. Zumindest hat die Not erfinderisch gemacht. In wenigen Tagen haben die Küblers einen Online-Shop hochgezogen. Zusätzlich zum Geschäft über den Handelsriesen Amazon. Und ohne die dortigen 15 Prozent Gebühren.

Der neue Online-Shop soll auch über die Krise hinaus bestehen bleiben, die Logistik mit DHL klappe gut. Alternativ können die Kunden das Spielzeug am Wareneingang abholen. Bestellt wird telefonisch, die Resonanz sei überwiegend positiv: „Manche Leute geben uns sogar ein Trinkgeld. Das ist sonst nicht üblich.“ Noch etwas ist für den Händler erwähnenswert: „Komisch ist, dass übers Telefon ganz andere Dinge verkauft werden.“ Das war es dann aber auch schon mit den positiven Folgen für E+E. Gegen die ungleiche Behandlung will sich Kübler zur Wehr setzen. Dafür tauscht er sich mit der IHK aus.

Kübler schildert, wie er davon erfahren hat, zumachen zu müssen: „Ich habe das im Radio gehört, bin dann nach Schorndorf gefahren. Dort habe ich gesehen, dass der Fachhandel tatsächlich geschlossen hatte. Schriftlich haben wir bis heute nichts bekommen.“ Das deckt sich mit den Angaben des Wirtschaftsministeriums. Demzufolge würden die Fachgeschäfte nicht einzeln benachrichtigt. Rita Kübler, die Frau des Geschäftsführers, kritisiert, dass der Antrag auf Soforthilfe zu kompliziert sei: „Wie den jemand ausfüllen soll, der sich mit Computern nicht auskennt, weiß ich nicht.“ Per Post wird er nicht akzeptiert.