Rems-Murr-Kreis Corona-Virus: Mundschutz wird zur Mangelware

Auch die Apotheke am Torturm in Winnenden hat keine Gesichtsmasken mehr. Eine Mitarbeiterin bestätigt die hohe Nachfrage. Wer sich noch schnell mit Mundschutz versorgen will, hätte zumindest gestern noch in Schorndorf mehr Glück gehabt. Doris Pflanzer verfügte in der Künkelin-Apotheke noch über Restbestände. Auch sie beobachtet seit einigen Tagen eine steigende Nachfrage. Eine ihrer Meinung nach wenig sinnvolle Vorsorgemaßnahme: „Man kann sich nicht an jeder Türklinke anstecken und muss hier im Rems-Murr-Kreis nicht mit Mundschutz herumlaufen, nur weil in München ein Infizierter im Krankenhaus liegt.“

Die beste Vorsorge ist Händewaschen

Gesichtsmasken sind laut Experten der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg ohnehin eigentlich nicht zum Schutz vor Ansteckungen mit Viren gemacht. Sinnvoller ist es, wenn zum Beispiel ein Grippekranker einen Mundschutz trägt, um so andere Menschen vor einer Ansteckung zu schützen. „Die allgemeinen Hygieneregeln können vor Infektionen der Atemwege schützen. Diese Regeln sind bei allen Atemwegsinfekten gleich, egal ob man sich vor einer Erkältung, einer Grippe oder einer Infektion mit dem Corona-Virus schützen will“, sagt Thomas Benkert, Vizepräsident der Bundesapothekerkammer. Wichtigste Maßnahme: Man sollte sich oft die Hände mit Wasser und Seife waschen, und zwar mindestens 20 Sekunden lang. „Man muss dafür nicht auf die Uhr sehen. Einfach zweimal das Lied ‚Happy Birthday‘ summen, das entspricht 20 Sekunden.“ Nach dem Waschen die Hände gründlich abtrocknen.

Sollte es in Baden-Württemberg Verdachtsfälle auf Corona-Virus geben, können Proben ab sofort im Labor des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Stuttgart untersucht werden. Seit Dienstagnachmittag stellt das Labor die Diagnostik für die Bestimmung des Corona-Virus zur Verfügung.

Sie fragen, Experten antworten

Wer unsicher ist und Fragen zum Corona-Virus hat, kann die Beratungs-Hotline der DAK nutzen. Wohin kann man sich wenden bei Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus? Wie lange dauert es, bis nach einer Infektion mit einem Krankheitserreger die ersten Symptome auftreten? Was sind sinnvolle Hygienemaßnahmen? Wie wichtig ist ein Mundschutz? Diese und weitere Fragen beantworten Ärzte und Hygienefachleute am 31. Januar von 8 bis 20 Uhr. Das Serviceangebot unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1111 841 können Kunden aller Krankenkassen nutzen.