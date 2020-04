Rems-Murr-Kreis Coronakrise: Bis zu 54 000 Kurzabeiter im Kreis

Es werden weniger offene Stellen gemeldet

Die Zugänge aus Erwerbstätigkeit sind im Vergleich zum März um 611 auf 1.527 gestiegen, die Abgänge in Erwerbstätigkeit um 317 auf 469 gesunken. „Unternehmen und Betriebe stellen nach wie vor Personal ein, wenn auch nicht in dem Ausmaß der Vorjahre. Das erkennt man an den Abgängen in Erwerbstätigkeit, also der Anzahl an Menschen, die ihre Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Beschäf-tigung beenden konnten“ sagt Käferle.