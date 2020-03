Rems-Murr-Kreis Coronavirus: Auf der Suche nach Hilfe

Ihre Einkäufe lassen sich die Buluts von Verwandten und Freunden bringen und auf dem Balkon abstellen, sie meiden jeden Kontakt zu Außenstehenden. „Mein Mann und ich haben beide die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten“, erklärt Evangelia Bulut. Umstände macht ihnen die Isolation dennoch. Die fast 80-jährige Mutter, die eigentlich mit im Haus wohnt, habe sie vorsorglich zum Bruder geschickt. Den Vater in einer Pflegeeinrichtung könne man nicht besuchen.

„Wir haben uns verantwortungsvoll abgeschirmt“, bestätigt Bulut. Aber von ärztlicher Seite sei lange nichts gekommen. Am Freitag wurde der Test dann vorgenommen. „Ich hätte erwartet, dass zeitnah etwas passiert“, sagt Evangelia Bulut.

Martina Keck, Pressesprecherin des Landratsamts, weist darauf hin, dass erst am Mittwoch das Testzentrum in Schorndorf eingerichtet wurde. „So richtig angelaufen ist es erst am Donnerstag“, erklärt sie. Dass es zu Verzögerungen kommen kann, liege auch daran, dass sich das System erst etablieren musste. „Das hat anfangs geholpert“, räumt Keck ein.

In Schorndorf sind rein rechnerisch momentan 96 Tests pro Tag möglich

Auch sei die Ausstattung der Hausarztpraxen sehr unterschiedlich, die Schutzkleidung zudem knapp. Auch von Amtsseite spüre man die zusätzliche Belastung. „Es wird immer schwieriger, die Einzelfälle abzuarbeiten.“ Schließlich müssten immer auch die Kontaktpersonen ermittelt und benachrichtigt werden. „Wir appellieren an das Land, dass wir Unterstützung brauchen“, sagt Keck.

Am Donnerstag allein habe man im Testzentrum in Schorndorf acht Menschen getestet, am Freitag waren es 22. Samstag, Sonntag sei bislang noch kein Abstrich eingeplant, sagt Monique Michaelis, Pressesprecherin der Rems-Murr-Kliniken. Doch sollten die Verdachts- und Erkrankungsfälle sprunghaft steigen, können die Arbeitszeiten natürlich ausgeweitet werden. Genauso wie dann möglicherweise noch mehr Personal eingesetzt werden wird. Bislang nehmen ein bis zwei Ärzte von den vom Hausarzt oder vom Gesundheitsamt überwiesenen Patienten die Proben. Pro Test sind zehn Minuten angesetzt. Herein darf nur, wer einen Termin hat. Die Patienten werden kurz angeschaut, dann wird das Stäbchen über die Mundschleimhaut gezogen. Rein rechnerisch könnten am Tag so 96 Patienten getestet werden.

In dem Gebäudeteil des Schorndorfer Klinikums, in dem das Corona-Testzentrum untergebracht ist, war früher schon eine Infektionsstation der Inneren Medizin eingerichtet. Damit das Testzentrum jetzt in Betrieb gehen konnte, wurden innen eine Trockenbauwand und eine Tür eingebaut. So ist der Betrieb vom normalen Krankenhausbetrieb abgegrenzt und der Infektionsschutz gewährleistet.

Es gibt im Testzentrum einen Empfangsbereich mit Anmeldung und zwei Behandlungsräume. In den beiden Wartezimmern stehen jeweils nur drei Stühle. Und zwar in weitem Abstand. Denn das Virus wird durch Tröpfcheninfektion weitergegeben, das heißt durch Speichel, der durchs Niesen, Lachen, Reden und so weiter zum Nachbarn gelangt. „Lange Wartezeiten oder Menschenansammlungen soll es deshalb hier auf keinen Fall geben“, sagte Dr. Torsten Ade, Chefarzt der Notaufnahmen der Rems-Murr-Kliniken, bereits am Mittwoch bei der Eröffnung des Testzentrums.

Keine Besucher mehr im Altenheim erlaubt

Inzwischen werden auch einige Veranstaltungen wie der Kreisseniorenfachtag abgesagt – da die Senioren zur Risikogruppe gehören. In den Alten- und Pflegeheimen Staigacker in Backnang herrscht seit Donnerstag Besuchsverbot. „Wir haben alle Heime der Stiftung geschlossen“, lässt Geschäftsführer Eckart Jost wissen. Nicht etwa, weil es einen Verdachtsfall gegeben habe, sondern zum Schutz der Bewohner. Quarantäne gebe es keine, die Bewohner könnten sich frei bewegen, hebt Jost hervor. Nur dürften Gäste die Heime nicht betreten. „Die Angehörigen und Heimbeiräte sind informiert und stimmen Maßnahmen zu.“

Auch die Erich Schumm Stiftung in Murrhardt hat verbeugende Maßnahmen zur Sicherheit der Bewohner ergriffen. „Für alle Besucher gilt eine Meldepflicht am Empfang“, heißt es. So werde etwahinterfragt, ob ein Aufenthalt in einer Krisenregion stattgefunden hat. Den Bewohnern bietet die Einrichtung bis auf weiteres einen Einkaufsservice an.

Beim Gesundheitsamt stehen die Telefone nicht still

Der Umgang mit dem neuartigen Coronavirus wirft in der Bevölkerung viele Fragen auf. Das Gesundheitsamt Rems-Murr versucht dem mit einer Bürgerhotline gerecht zu werden. Das ist aber gar nicht so einfach. „Die Telefone stehen selten still“, sagt eine Sprecherin des Landratsamtes. So ist es keine Ausnahme, wenn ein Anrufer es nicht auf den ersten Versuch schafft, einen Mitarbeiter an den Apparat zu bekommen, sondern sich die Bandansage anhören darf.

Es gehe eine Vielzahl an Anrufen und E-Mails ein. Aktuell seien zwölf Mitarbeiter für den Schichtdienst im Rahmen der Hotline eingeplant. „Sie haben alle einen medizinischen Hintergrund“, sind also Kranken- oder Altenpfleger, Arzthelfer und ähnliches. Die meisten kämen aus dem Sozialamt und Jugendamt. „Das Stimmungsspektrum ist breit: von sachlich-besorgt bis panisch“, lässt das Landratsamt wissen.

„Die Kollegen an der Hotline geben ihr bestes und bemühen sich nach Kräften, die Anrufer zu beruhigen.“ Es könne manchmal dauern, bis Bürgerfragen beantwortet werden. „Da bitten wir die Anrufer um Geduld. Die Kollegen haben alle Hände voll zu tun und geben ihr Bestes.“ Nicht immer haben diese Bemühungen das gewünschte Ergebnis.

Telefon-Hotline

Das Landratsamt informiert tagesaktuell unter www.rems-murr-kreis.de über die Lage hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus im Landkreis. Für Fragen, die dort nicht beantwortet werden, wurde eine Hotline eingerichtet. Diese ist unter 0 71 51 / 5 01 30 00 werktags von 8 bis 17 Uhr zu erreichen.