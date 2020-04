Rems-Murr-Kreis Coronavirus: Bereits 34 Corona-Todesfälle im Kreis

Ältere Menschen stärker betroffen

Glasklar kristallisiert sich hingegen heraus: Ältere Menschen sind viel stärker gefährdet. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt derzeit bei 79 Jahren.

In der Altersgruppe bis 49 Jahre gab es bislang bei mehr als 500 positiv getesteten Menschen keinen Todesfall.

In der Altersgruppe 50 bis 59 Jahre wurden bislang 223 Menschen positiv getestet – es gab einen Todesfall. Demnach liegt die Mortalitätsrate bei 0,4 Prozent.

In der Altersgruppe 60 bis 69 Jahre wurden 110 Menschen positiv getestet – sechs verstarben. Mortalitätsrate: 5 Prozent.

In der Altersgruppe 70 bis 79 Jahre wurden 86 Menschen positiv getestet – sieben verstarben. Mortalitätsrate: 8 Prozent.

In der Altersgruppe 80 bis 99 Jahre wurden 94 Menschen positiv getestet – 20 verstarben. Mortalitätsrate: 21 Prozent.

Altenheime nicht besonders stark von Todesfällen betroffen

Nur fünf dieser 34 Menschen waren Bewohner eines der Altenheime im Rems-Murr-Kreis – betroffen waren bisher das Haus Elim Bittenfeld, die Private Seniorenresidenz Haus Röder Schorndorf, das Landhaus Sonnenhalde Weinstadt und der Stiftungshof im Haubenwasen Pfahlbronn.

Der Landkreis wird in nächster Zeit alle 61 Heime im Kreis durchtesten, also bei allen rund 3800 Bewohnerinnen und Bewohnern Abstriche nehmen. Elf Einrichtungen sind bereits komplett durchgecheckt: Haus Röder Schorndorf, Landhaus Sonnenhalde Weinstadt, Haus Elim Bittenfeld, Pflegeheim Aspacher Tor Backnang, Haus am Brunnenrain Plüderhausen, Haus Edelberg Kernen, Stiftungshof im Haubenwasen Pfahlbronn, Alexanderstift Rudersberg, Dietrich-Bonhoeffer-Haus Backnang, Alexanderstift Aspach, AWO-Pflegeheim in den Weinbergen Remshalden.

Kein Grund zur Panik: Klinik-Personal infiziert

Eine andere Nachricht klingt besorgniserregender, als sie ist: Im Bereich für Covid-19-Erkrankte an der Schorndorfer Klinik haben sich einige Ärzte und Pflegekräfte angesteckt. Für die anderen Patienten der Klinik besteht aber keine erhöhte Infektionsgefahr, denn die Corona-Station ist räumlich komplett isoliert – und in dieser Spezialstation selber führen die Ansteckungen auch nicht zu fundamentalen Problemen. Infizierte Beschäftigte, die Symptome zeigen, werden krankgeschrieben – es gibt genug Personal, um Ausfälle zu kompensieren. Infizierte Beschäftigte ohne Symptome können im Prinzip sogar weiterarbeiten – es gibt ja keine Patienten, die vor Ansteckung geschützt werden müssten; alle, die hier liegen, sind bereits infiziert.

Ärzte bekommen Schutzmasken vom Kreis

Eine gute Nachricht zum Schluss: Der Landkreis versorgt jetzt auch die Kreisärzteschaft mit FFP2-Schutzmasken – 5000 Stück stehen dafür zur Verfügung. Jede Praxis an Rems und Murr kann ab sofort per E-Mail an schutzausruestung@rems-murr-kreis.de bis zu 20 solcher Masken zum Selbstkostenpreis bestellen und in Backnang, Schorndorf oder Waiblingen abholen.

Die niedergelassenen Ärzte waren bislang unterversorgt; die Zuteilung über das Landessozialministerium „klappt leider nur sehr zögerlich“, sagt Dr. Karl-Michael Hess, Sprecher der Kreisärzteschaft Rems-Murr-Süd. Hess und sein Kollege Nord, Dr. Steinhäußer, haben sich daher an Landrat Richard Sigel gewandt – und der hat noch was übrig. „Es ist eigentlich nicht Aufgabe des Landkreises, die niedergelassenen Ärzte mit medizinischer Schutzausrüstung zu versorgen“, sagt Sigel, „angesichts des Hilferufs aus den Arztpraxen ist es für uns aber selbstverständlich, dass wir unseren Beitrag leisten“. Das ist deshalb möglich, weil Kreis und Rems-Murr-Kliniken früh eigene Beschaffungsaktivitäten initiiert und sich nicht auf Bund oder Land verlassen haben. Das zahlt sich jetzt aus.

Immerhin, auch das Land fülle seine „Ankündigung, für ausreichend Schutzausrüstung zu sorgen, nach und nach mit Leben“, lobt Sigel: Der Landkreis habe vom Land „inzwischen eine vierte Lieferung erhalten. Diese Anstrengung wird anerkannt“; wenngleich sie allein bei weitem nicht reichen würde, um den Bedarf zu decken.