Rems-Murr-Kreis Coronavirus: Bürger aus Rems-Murr-Kreis in Quarantäne

In Baden-Württemberg wurden bislang keine Erkrankungen am Coronavirus festgestellt. Im Labor des Landesgesundheitsamts wurden bisher 84 Proben vorsorglich untersucht – alle waren negativ.

Weil die Bevölkerung verunsichert sei und ein großes Bedürfnis an Informationen herrsche, hat das Landesgesundheitsamt eine Hotline eingerichtet, unter der Informationen zum Krankheitserreger, zum Verbreitungsgebiet, den Infektionsschutzmaßnahmen bei Verdachtsfällen und weitere Hinweise gegeben werden. Die Hotline ist werktags zwischen 9:00 und 16:00 Uhr unter der Telefonnummer 0711/904-39555 erreichbar. Auch auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts können Informationen eingeholt werden. Dort findet man auch eine umfangreiche Frage-und-Antworten-Liste.

Das Robert-Koch-Institut in Berlin stuft das Erkrankungsrisiko für die Bevölkerung in Deutschland weiterhin als gering ein. Die Lage sei jedoch dynamisch. Deshalb könne sich diese Einschätzung kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern.