Rems-Murr-Kreis Coronavirus: Die Kurve flacht ab

Menschen sehnen sich nach persönlichem Kontakt

„Etwas Zeit zur Entspannung“ wünschte Kultusministerin Susanne Eisenmann in einem Schreiben vor Ostern allen, die an Schulen Verantwortung tragen. Es sei momentan noch keine endgültige Entscheidung darüber möglich, wie und vor allem wann und für wen eine Wiederaufnahme des Unterrichts denkbar sei. Die Unsicherheit gilt es jetzt auszuhalten – überall.

Unterdessen drehen sich nun viele Gespräche darum, wonach sich die Menschen am meisten sehnen, was sie zuerst tun werden, sobald sie wieder dürfen: Ihre Liebsten persönlich treffen und sie in die Arme schließen, das wünschen sich die Menschen natürlich besonders. In einer Veröffentlichung der Deutschen Presseagentur sind Wünsche zusammengefasst, die Menschen im Internet aktuell besonders häufig äußern. Flirten, feiern, Freunde treffen – wen wundert’s, dass diese Wünsche ganz oben auf der Liste stehen. Was nach der Krise erhalten bleiben soll, ist auch aufgelistet: Flexibilität im Home-Office, weniger Gedränge an der Supermarktkasse, gründliche Hygiene und Kartenzahlungen selbst beim Bäcker.

Auf Facebook schreiben Menschen nach einem entsprechenden Post des Zeitungsverlags Waiblingen ganz Verschiedenes zu ihren größten Wünschen für die Zeit „danach“: „Dass die Kinder endlich wieder zur Schule können und der normale Alltag wieder einkehrt.“ – „Dass man wieder normal arbeiten gehen kann.“ – „Fußball“ – „Wenn sich nur alle an die Regeln halten würden, gingen die Beschränkungen schneller rum.“

Mit Humor lässt sich alles besser ertragen, weshalb folgender Witz einer der momentan am weitesten verbreiteten sein dürfte: Wenn diese Corona-Krise vorbei ist, dann bleiben wir erst mal ein paar Tage zu Hause.“